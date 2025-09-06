Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona

Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida este sábado en un tiroteo registrado en la urbanización Los Nietos, en la localidad sevillana de Carmona. Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado, generando gran conmoción entre los vecinos de la zona.

Según fuentes cercanas a la investigación, las autoridades ya han desplegado un dispositivo de seguridad y se encuentran recabando información para esclarecer las circunstancias del suceso. Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el tiroteo.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas.