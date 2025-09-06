Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona
Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona / Juan Carlos Vázquez Osuna

Las imágenes del tiroteo con dos muertos y un herido en una urbanización de Carmona

Dos muertos y un herido en un tiroteo en un bar de una urbanización de Carmona

Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona
1/10 Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona / Juan Carlos Vázquez Osuna
Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona
2/10 Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona / Juan Carlos Vázquez Osuna
Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona
3/10 Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona / Juan Carlos Vázquez Osuna
Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona
4/10 Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona / Juan Carlos Vázquez Osuna
Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona
5/10 Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona / Juan Carlos Vázquez Osuna
Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona
6/10 Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona / Juan Carlos Vázquez Osuna
Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona
7/10 Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona / Juan Carlos Vázquez Osuna
Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona
8/10 Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona / Juan Carlos Vázquez Osuna
Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona
9/10 Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona / Juan Carlos Vázquez Osuna
Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona
10/10 Dos muertos y un herido en un tiroteo en una urbanización de Carmona / Juan Carlos Vázquez Osuna

También te puede interesar

Lo último

stats