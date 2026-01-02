¿Hay clases en los colegios de Sevilla el 7 de enero?

El 22 de diciembre comenzaron las vacaciones de Navidad en los colegios e institutos de Sevilla, un periodo de descanso que tradicionalmente se prolonga hasta el Día de Reyes, el 6 de enero.

En 2026, esta festividad cae en martes, lo que puede dar lugar a duda entre las familias: si tras el festivo del martes, el miércoles 7 de enero los alumnos deben regresar ya a las aulas o si, por el contrario, el descanso se amplía un día más.

Según el calendario oficial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, el miércoles 7 de enero de 2026 figura como día no lectivo de carácter provincial en Sevilla. Esto implica que no habrá clases en los centros educativos ese día y que el regreso oficial a las aulas se producirá el jueves 8 de enero, fecha que marca además el inicio del segundo trimestre del curso escolar.

De este modo, el segundo trimestre del curso 2025-2026 se desarrollará desde el 8 de enero hasta el 27 de marzo, momento en el que darán comienzo las vacaciones de Semana Santa.

Tras dicho periodo vacacional, el tercer trimestre arrancará el 6 de abril, Lunes de Pascua, y se prolongará hasta el 22 de junio, fecha establecida como fin de los días lectivos tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria.

Calendario universitario

En el ámbito universitario, los plazos difieren de los establecidos para las enseñanzas obligatorias. En la Universidad de Sevilla, las clases del primer cuatrimestre finalizaron el 19 de diciembre. El 8 de enero dará comienzo el periodo de exámenes, que se extenderá hasta el 23 de enero, mientras que el segundo cuatrimestre de los títulos de grado arrancará el 26 de enero.

Por su parte, en la Universidad Pablo de Olavide, el 7 de enero sí figura como fecha de inicio del periodo de exámenes, que igualmente se prolongará hasta el 23 de enero.

Así, mientras que en los colegios e institutos de Sevilla no habrá clases el 7 de enero de 2026, en el ámbito universitario esa fecha sí tendrá actividad académica, especialmente vinculada a la evaluación del primer cuatrimestre.