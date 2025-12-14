Herida una mujer de 60 años tras un atropello con fuga en la Macarena

Una mujer de 60 años resultó herida en la mañana de ayer tras ser atropellada por un turismo en la calle Sor Francisca Dorotea. El impacto le provocó lesiones en la cabeza y, tras el suceso, el conductor implicado se dio a la fuga sin auxiliar a la víctima.

Varios testigos presenciales facilitaron a los agentes la matrícula del vehículo, lo que permitió a la Policía Local desplegar de inmediato un operativo desde el Centro de Control. En apenas diez minutos, el turismo fue localizado e interceptado en la avenida de los Gavilanes, en el distrito Cerro-Amate, cerca del domicilio del titular del vehículo.

Según fuentes policiales, el conductor carecía de permiso de conducir en vigor en España. Aunque disponía de licencia válida en su país de origen, no había realizado el canje obligatorio una vez superados los 90 días de estancia, tal y como establece el convenio bilateral. Las pruebas de alcoholemia y drogas arrojaron resultado negativo.

Los agentes que intervinieron en el suceso se han hecho cargo de la instrucción de las diligencias correspondientes. La mujer atropellada fue trasladada consciente a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.

Desde la Policía Local recuerdan que todo conductor implicado en un siniestro vial con resultado de lesiones o fallecimiento está obligado a permanecer en el lugar del accidente, facilitar la información necesaria y auxiliar a las personas afectadas. El artículo 382 bis del Código Penal tipifica el abandono del lugar del accidente como delito, castigado con penas de prisión de seis meses a cuatro años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de uno a cuatro años.