Herido un varón de 58 años al ser atropellado por el tranvía en Nervión

El tranvía en la última parada de Nervión, en Luis de Morales.

Un varón de 58 años ha resultado herido este martes tras ser atropellado por el tranvía en Nervión. Según informa el 112, la víctima ha sido trasladada al Hospital Virgen Macarena, pero no ha trascendido hasta ahora si sufre heridas graves o leves.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14:00 horas, según han informado fuentes del 112 a Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local, Policía Nacional y una ambulancia de Emergencias 061 que se ha llevado a la víctima.

El 112 añade que tres personas han dado aviso del incidente tras ser testigos del atropello del tranvía.