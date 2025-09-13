Muere un varón de 92 años por un desvanecimiento en la vía del Metrocentro

Un varón de 92 años ha muerto tras sufrir un desvanecimiento este sábado por la mañana en la vía del Metrocentro a la altura de la la Enramadilla con la avenida de La Buhaira. El señor ha sufrido un desvanecimiento y, a pesar de que los servicios sanitarios se han desplazado hasta el lugar de los hechos, no han podido salvarle la vida. Este suceso ha provocado que se suspendiera durante un par de horas el servicio del metrocentro.

El servicio del Metrocentro permanece interrumpido a la espera de la llegada de la autoridad judicial, que deberá autorizar el levantamiento del cuerpo.

La empresa municipal de transportes (Tussam) ha comunicado que la línea T1 del Metrocentro quedó suspendida por causas ajenas a la compañía. Según ha informado Emergencias 112 Andalucía, a las 10:40 horas se recibió un aviso que alertaba de que un hombre se había desvanecido y caído sobre la vía del tranvía a la altura de la Enramadilla y la avenida de La Buhaira.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y una ambulancia de Bomberos, y se llegó a utilizar el desfibrilador de la estación de Renfe, situada en la misma zona. Sin embargo, pese a los intentos de reanimación, no fue posible salvar la vida del hombre.

Los vecinos de los bloques cercanos que han presenciado el suceso aseguran que los efectivos de las ambulancias de Bomberos y de Emergencias estuvieron más de una hora tratando de reanimar a la víctima. "Es digno de elogio cómo han luchado los efectivos por la vida de ese hombre", han destacado varios vecinos a este periódico.