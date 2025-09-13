La Fiscalía de Menores Sevilla no descarta investigar el caso de los dos niños de la minimoto si finalmente son identificados

La Fiscalía de Menores de Sevilla no descarta abrir una investigación en relación con los dos niños que el pasado miércoles circulaban en una especie de ciclomotor por la avenida de Manuel Siurot -por el carril central de la vía y en dirección al Hospital Virgen del Rocío-, en caso de que los dos menores sean identificados por la Policía Local, unas pesquisas que hasta ahora han resultado infructuosas.

Así lo han confirmado a este periódico fuentes del Ministerio Público que advierten de que en este caso pueden darse dos supuestos bien distintos. En el caso de que los niños fuesen mayores de 14 años, algo que no parece probable a tenor del aspecto de los dos niños, se podría abrir un expediente de "reforma juvenil" para investigar si el incidente protagonizado por ambos menores podría ser constitutivo de alguna infracción penal, en concreto, un delito de conducción temeraria o un delito de conducción sin permiso, "o las dos cosas a la vez", han precisado las fuentes.

En cambio, si como parece bastante probable, los niños tienen menos de 14 años, la Fiscalía de Menores podría abrir un expediente de "Protección de Menores", lo que permitiría realizar un seguimiendo de los menores por parte de los Servicios Sociales para "aclarar las circunstancias" que rodean este caso y valorar si se ha producido algún riesgo para los menores, como resulta evidente si se tienen en cuenta las imágenes que se han hecho virales en las redes sociales y en los programas de mensajería como Whatsapp.

En cualquier caso, desde la Fiscalía insisten en que todo dependerá de que los dos niños sean "identificados", circunstancia que permitiría adoptar alguna de estas medidas, pero como la Policía Local no ha podido localizar a los menores a pesar de que un patrullero hizo gestiones en la misma tarde del miércoles, a día de hoy no puede confirmar que se vayan a incoar esas diligencias para investigar el incidente.

Los padres también podrían ser investigados

Este periódico también ha recabado la opinión del fiscal de Seguridad Vial de Sevilla, Luis Carlos Rodríguez León, quien también ha señalado que, con independencia de la posible investigación realizada por parte de la Fiscalía de Menores, la sección de Seguridad Vial podría iniciar actuaciones con respecto a los padres por un delito contra la Seguridad Vial del artículo 384 del Código Penal, todo ello dependiendo del tipo de vehículo, mientras que la competencia para analizar la conducta de los menores recaería la Fiscalía de Menores.

El fiscal aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje de advertencia a los padres: "Permitir el uso de vehículo a motor o ciclomotor, o incluso un patinete trucado es un delito que puede tener pena de prisión".

El artículo 384 del Código Penal castiga expresamente con penas de prisión de tres a seis meses, o con una multa de 12 a 24 meses o con trrabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días a quien condujera un vehícuo tras haber sido privado del permiso o licencia por decisión judicial -no es este caso- y la misma pena se establece para quien conduzca sin haber obtenido nunca el permiso o la licencia de conducción, que sí podría ser el supuesto de los dos menores, quienes además no llevaban puesto el casco obligatorio.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 20:00 horas del pasado miércoles, a la altura de un conocido establecimiento de comida rápida. Según Emergencias 112, se recibió un aviso se recibió sobre las 20:25 horas del 10 de septiembre y fue trasladado a la Policía Local, que se hizo cargo del caso. La situación fue grabada por el copiloto de un vehículo que circulaba justo detrás de los pequeños y el vídeo no ha tardado en acumular reproducciones en redes sociales.

Dos niños circulan en una moto eléctrica por la Avenida Manuel Siurot de Sevilla

En la grabación, la conductora del coche pregunta con visible preocupación: "¿Pero vamos a ver a dónde vais?". Los niños, sin mostrar sorpresa, respondieron que se dirigían a su domicilio. Ante el riesgo, los ocupantes del vehículo les advirtieron de que no podían seguir por la carretera y que debían utilizar la acera.

Las imágenes recogen momentos de tensión y miedo entre los pasajeros del coche al ver cómo los menores, casi sin equilibrio, se mantenían en el carril central de la avenida. Finalmente, tras varios metros de recorrido, los niños cambiaron de carril, aprovecharon una rebaja del bordillo y lograron incorporarse a la acera, sin que se produjeran daños personales ni incidentes mayores.

El vídeo grabado desde el turismo se hizo viral a través de las redes sociales y de los programas de mensajería como Whatsapp, y los propios policías locales que atendieron la llamada y buscaron a los menores constestaron que "el servicio se había atendido", es decir, que habían tratado de localizar a los dos niños.