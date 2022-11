La hermandad de la Macarena recibirá la cruz al mérito de la Policía Local de Sevilla

La hermandad de la Macarena recibirá la próxima semana la cruz al mérito de la Policía Local de Sevilla por su acción social durante la pandemia del covid-19. Así está previsto que se apruebe este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, por el que se aprobarán las condecoraciones de la fuerza municipal de este año. Las medallas se entregarán durante el acto de celebración del día de San Clemente, patrón del cuerpo, cuya festividad se celebra el 23 de noviembre.

Fuentes de la Policía Local de Sevilla explicaron a este periódico que la propuesta de condecorar a la Macarena se debe a la gran labor social que hizo la corporación durante la época más dura del coronavirus. La Despensa de la hermandad distribuyó más de 18 toneladas de alimentos entre marzo y mayo de 2020. Esa comida fue directa a las familias más necesitadas del barrio y a los comedores sociales de la zona.

La Policía Local entregará 60 cruces al mérito con distintivo blanco, de las que 33 serán para policías por su trayectoria o por participar en servicios destacados. Así, cinco agentes serán condecorados por salvar la vida a un ciudadano que sufrió un infarto en la calle Granada, y al que lograron mantener con vida hasta que llegaron los servicios de emergencias sanitarias del 061. Estos cinco policías están destinados en la Unidad de Tráfico Motoristas.

Otros dos agentes de este departamento recibirán sendas cruces por salvar a dos personas de un incendio. Los policías que participaron en el rescate de una familia atrapada por las llamas en un fuego declarado en una vivienda del barrio de San Bernardo también serán condecorados.

Tres policías de la Unidad de Intervención Nocturna (UIN) recibirán la distinción por la aprehensión de una partida de diez kilos de hachís. A uno de ellos, además, le han concedido la medalla con distintivo blanco de la Policía Autonómica, por su colaboración en la desarticulación de una organización criminal que sacaba material contaminante fuera de España sin pasar controles aduaneros.

Otros dos funcionarios obtendrán sendas cruces por evitar un robo con violencia con una detención ilegal, pues el sospechoso pretendía llevarse un coche con varias personas dentro, entre ellas dos menores de edad. Igualmente, estos mismos agentes participaron en una investigación que derivó en el alijo de más de 72.000 pastillas de éxtasis. Uno de los policías recibió recientemente una medalla de la Policía Local de Coria del Río, donde estuvo prestando servicio antes de obtener una plaza en Sevilla capital.

Dos agentes más serán distinguidos por su trabajo en el esclarecimiento de accidentes de tráfico y, en concreto, por la investigación del caso de las carreras ilegales con apuestas en las que participaban ciudadanos británicos al volante de vehículos de alta gama. Uno de estos conductores se estrelló en la Ronda Urbana Norte tras una persecución con la Policía Local por las avenidas principales de la ciudad.

Una de las medallas será a título póstumo para Valentín Corrales, policía local de la unidad de Motoristas y delegado del sindicato Sppme, que falleció hace un año como consecuencia de una enfermedad respiratoria.

Casi la mitad de las cruces al mérito policial serán para distinguir a personal ajeno al cuerpo. Entre los distinguidos hay varios mandos de la Policía Nacional, como los comisarios Antonio Burgos y José María Borja o el inspector jefe Antonio López; el teniente coronel de la Guardia Civil Francisco Javier Moscoso; el director de seguridad del Alcázar, Julián León; el jefe de la Policía Local de Dos Hermanas, Francisco Monge; el de Huelva, Rafael Mora; o el jefe de la Policía Portuaria, Juan Antonio Curiel.

Entre el personal civil destacan las condecoraciones para el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo; la jefa provincial de Tráfico, Ana Luz Jiménez Ortega; el subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano; la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona; la jefa de servicios de la Gerencia Municipal de Urbanismo Amparo Guerrero o el funcionario Ignacio Pérez Royo.

Tres ex concejales de Seguridad del Ayuntamiento hispalense serán reconocidos con la cruz al mérito policial. Son Alfonso Mir, Nieves Hernández y Juan Bueno. La misma condecoración recibirán el ex director general de Movilidad José Santiago Lorenzo Martín y el ex presidente de los hosteleros sevillanos Antonio Luque, por la colaboración con la Policía Local durante la pandemia. Dos abogados vinculados a la Policía Local también serán condecorados. Son Juan Leandro Ruiz Alcantarilla y Juan Antonio Navas.

La Policía Local concederá también menciones honoríficas colectivas a distintas unidades, como son la administración de recursos materiales, el centro de control de transmisiones, la OGA (Oficina de Gestión de Atestados), la unidad de Informática, la de Mantenimiento y el distrito Cerro-Amate. Se repartirán también 52 menciones honoríficas individuales, más otras 40 para funcionarios jubilados. Entre estos habrá un especial reconocimiento a los sindicalistas Manuel Bustelo y Manuel Baso, por su trabajo durante décadas para mejorar las condiciones laborales de los policías locales y los empleados del Ayuntamiento de Sevilla.

Igualmente, 95 policías locales recibirán la medalla de oro a la constancia por sus 30 años de servicio continuado. Otros 67 obtendrán la presea de plata por sus 20 años de trabajo en la plantilla.