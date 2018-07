Las farmacias facilitan medicamentos alternativos al lote afectado de Valsartán

El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla ha enviado una circular a las boticas de Sevilla para informar de la retirada de los medicamentos que contienen Valsartán en los que se ha detectado una impureza que puede resultar carcinogénica. "Los pacientes con medicamentos incluidos en el lote afectado recibirán en las farmacias un fármaco alternativo, con la misma composición, para que puedan continuar con la medicación", explica Juan Pedro Vaquero, secretario del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.

En principio los boticarios prevén que la incidencia de esta retirada sea baja en Andalucía ya que la mayoría fármacos afectados no están incluidos en la lista de medicamentos seleccionados para su prescripción en las subastas.

La Consejería de Salud explica, a través de un comunicado, que "en la sanidad pública andaluza, donde se trabaja con la selección pública de medicamentos y se receta por principio activo y no marcas comerciales en el 95% de los casos, sólo se han visto afectadas dos presentaciones de un laboratorio, no afectando a otras nueve presentaciones seleccionadas por el Servicio Andaluz de Salud". La Junta recomienda a los pacientes que en Andalucía estén utilizando alguno de los medicamentos incluidos en la alerta de la AEMPS que acudan a su farmacia, donde el fármaco podrá ser sustituido por otro que no esté afectado. Si ello no fuese posible, el farmacéutico le indicará sobre lo que tiene que hacer"

El Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla está atendiendo desde primera hora de la mañana a cientos de consultas sobre el procedimiento para proceder a la retirada de estos medicamentos en las boticas. La provincia de Sevilla cuenta con 872 farmacias.