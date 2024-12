¿Hasta qué hora abren El corte Inglés y otros supermercados en Nochebuena en sevilla?

Es un hecho: estas navidades te volverá a tocar cocinar, a no ser que decidas cenar fuera de casa en el último momento. Estas fiestas son la época de compras por excelencia, no solo en lo que a regalos se refiere, sino también en cuanto a la alimentación. Más allá de los mariscos o carnes que conformen el plato principal de tu menú, están también los vinos y cavas, turrones, bombones o cualquier otra cosa que habías pasado por alto hasta ahora, que se acerca el 24 de diciembre. Por no hablar de la comida del día de Navidad, si es que también te toca prepararla.

Cabe recordar que Nochebuena es día laborable, pero la mayoría de los comercios adelantan su hora de cierre, algo que debes tener en cuenta si tienes una necesidad de última hora. A continuación, repasamos los horarios de El Corte Inglés y otros supermercados que podrían salvarnos esta Nochebuena:

El Corte Inglés

La cadena más navideña por excelencia mantendrá un horario común a todos sus establecimientos esta Nochebuena: El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Supermercados El Corte Inglés abrirán de 10:00 a 19:00 horas este martes. En Sevilla esta norma rige para los hipermercados de Nervión Plaza o Duque de la Victoria, entre otros.

Carrefour

En el caso de Carrefour, podemos consultar a través del buscador de su web el horario que ha establecido cada una de las tiendas. Por ejemplo, los Carrefour Express de José Laguillo, Harinas o Ronda de Capuchinos abrirán el 24 de diciembre de 09:00 a 20:00 horas, mientras que el de Menéndez Pelayo cerrará a las 19:00 horas.

Mercadona

La compañía valenciana también tendrá un horario reducido este 24 de diciembre que afectará a todos los establecimientos de la capital sevillana. Así, Mercadona recibirá desde las 09:00 hasta las 19:00 horas de este martes a aquellos clientes que deseen comprar ingredientes frescos y productos especiales para la cena de Nochebuena.

Lidl

La multinacional alemana cuenta asimismo con su propio buscador web en el que puedes consultar el horario de los establecimientos más cercanos. Aunque en el caso de sus supermercados en Sevilla, al parecer en todos regirá el mismo horario este 24 de diciembre: abrirán de 09:00 a 19:00 horas.

DIA

Cada franquicia de los supermercados DIA establece su propio horario de apertura, el cual se puede consultar a través del buscador de su página web. En el caso especial de Nochebuena nos encontramos con que la mayoría de sus tiendas en Sevilla abrirán de 09:00 a 18:00 horas. Este es el caso de los establecimientos ubicados en Pagés del Corro, Cabeza del Rey Don Pedro, plaza de la Gavidia, Marqués de Pickman o Avenida Luis Montoto.

Aldi y Mas

Al igual que ocurre con otros supermercados, Aldi ha establecido un horario especial para todos sus supermercados para Nochebuena. Así, este martes 24 de diciembre, sus tiendas en Sevilla abrirán de 09:00 a 19:00 horas: Avenida de Montes Sierra, Gonzalo Bilbao, Avenida de Miraflores o Duque de la Victoria, entre otros.

El mismo horario regirá para los supermercados Mas ubicados en Juan Carvallo, Fernández de Ribera o Doctor Pedro de Castro.