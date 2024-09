Horas extras en la Policía Local, también para llevar los coches a la ITV

El lío de los patrulleros de la Policía Local de Sevilla y la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) suma un nuevo capítulo. Según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas a este cuerpo, un grupo de agentes se ha dedicado este sábado a llevar los coches a hacer la revisión a cambio del pago de horas extras.

Las mismas fuentes indican que en total son 20 los patrulleros que no han superado el examen de la ITV a consecuencia de algunas modificaciones previas a las que la inspección no ha dado el visto bueno, y que los vehículos afectados por la falta de previsión en el seno de la Jefatura, sobre la obligada revisión de sus patrulleros, no serían los 47 que se dijo en un principio, sino un total de 70.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento consultadas, confirman que este fin de semana, "como otros", se han tenido que organizar turnos de policías en horas extras "para poder cubrir la amplia agenda de actividades previstas" y, entre ellas, se encontraba seguir pasando la ITV a los patrulleros que aún la tienen pendiente. "Prácticamente todos los fines de semana hay horas extras y éste no ha sido una excepción. Los agentes han cubierto actuaciones de todo tipo y, entre ellas, pasar la ITV de los patrulleros era una de las que estaban previstas. No ha sido una cosa sobrevenida, sino que estaba ya planificado desde hace tiempo", han indicado desde el Ayuntamiento.

Cómo ya adelantó este periódico, la modificación en los patrulleros que les ha impedido pasar el examen en la Inspección Técnica de Vehículos responde a la colocación de las mamparas de protección entre la parte delantera y trasera. De hecho, esta circunstancia fue confirmada por el Ayuntamiento de Sevilla, que negó que haya existido una falta de previsión respecto a la fecha de pasar la revisión de los coches oficiales de la Policía Local, achacando el problema a esas modificaciones previas, por las que los patrulleros no han pasado la ITV.

En cualquier caso, la colocación de las mamparas por las que han echado para atrás los vehículos es esencial para garantizar la seguridad de los policías cuando se realiza algún traslado de detenidos. Sin embargo, para colocar este elemento de seguridad, se modificaron los airbags que venían de serie en los vehículos y esto es lo que ha provocado que varios de los patrulleros no estén superando la ITV estos días.

Con todo, fuentes policiales explicaron a este medio que, tras estas modificaciones realizadas cuando se adquirieron los coches, hace cuatro años, los patrulleros tendrían que haber pasado una primera ITV previa, pero no fue así. Toda esta transformación la hizo una empresa especializada, que es la misma a la que se están llevando los coches para retirarles un elemento de seguridad que no está homologado, la lámina protectora de los dos cristales delanteros para evitar estallidos en caso de golpes.

Además, a los responsables del parque móvil de la Policía Local se le ha sumado un problema añadido: la huelga de los trabajadores de las ITV en Andalucía, que tiene un alto grado de seguimiento y lleva ya cinco jornadas. Ha afectado ya a unos 60.000 vehículos.

Entretanto, esta situación no afecta a todos los coches de la Policía Local y algunos de los patrulleros sí han superado la ITV y pueden ya volver a circular con normalidad.

'Macrodispositivo' policial

El último fin de semana de septiembre ha llegado cargado de eventos y actividades repartidos por toda ciudad, que han obligado al Ayuntamiento a organizar un amplio dispositivo policial con cerca de 600 agentes en la calle. Según recoge Emergencias Sevilla en su perfil de X, la Carrera Nocturna del Guadalquivir, que se celebró con éxito este viernes, contó con un dispositivo de 150 efectivos dedicados en exclusiva al evento. Pero eso sólo fue el principio. Durante todo el fin de semana, la Policía Local tiene previsto desplegar una decena de operativos.

El más número, con 132 agentes, que cada día prestan su servicio para atender las demandas del teléfono 092. A ello se suman 10 efectivos dedicados al control de la venta ambulante en mercadillos, 25 que forman el dispositivo de Ocio nocturno para garantizar el descanso de los ciudadanos en zonas de esparcimiento, 24 dedicados a la atención al turismo y entornos monumentales en el Casco Antiguo, otros 12 encargados de los eventos taurinos en la Maestranza, 50 que irán destinados a garantizar la seguridad en la Romería de Torreblanca; 52 dispuestos para cubrir la seguridad en el entorno de Heliópolis durante el Real Betis-Espanyol; 60 que se encargarán de atender las 13 procesiones que discurren por los barrios; más otros 78 efectivos que se encargan de otros servicios de coordinación y apoyo desde las sedes policiales, como los 20 efectivos del Centro de Control para la atención al 092 y la gestión de emergencias.