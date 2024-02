Las matronas se reivindican más allá del parto en Sevilla

Las matronas andaluzas se unen para reivindicar su papel en el sistema sanitario más allá de los paritorios y el seguimiento del embarazo. En la que es la la tercera edición de unas jornadas gratuitas y de puertas abiertas, la Asociación Andaluza de Matronas celebra este martes 13 de febrero en el Hospital Virgen Macarena la actividad Matronas y Familia, una ventana abierta a la información veraz y de primera mano a través de debates y mesas redondas en las que profesionales y asociaciones compartirán sus funciones y habilidades en cuestiones que afectan a la salud sexual de la mujer en todas las etapas y circunstancias de su vida.

"La mujer embarazada tiene un tiempo precioso de prepararse durante su gestación para recibir al recién nacido afecto de alguna de estas patologías cuando deciden tenerlo. En este caso además queremos visibilizar otras funciones de las matronas que no son sólo el seguimiento del embarazo sino también relacionadas con la salud sexual y reproductiva de la mujer como por ejemplo es la transición menopaúsica que pone del revés la vida de la mujer afectando a su esfera física, psicológica y sexual viviendo esta transición muchas veces desde la soledad del sistema sanitario al no recibir un adecuado asesoramiento", explica su presidenta, Carmen Mejías.

La jornada, cuya inscripción es gratuita y está abierta a todo tipo de público, cuenta este año con la participación de la asociación Red Madre, que acompaña a mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad y Asociación de Sevilla frente al Cáncer de mama (Amama), al ser el principal diagnóstico ginecológico que afecta a la mujer. "Las jornadas surgen en contexto de la labor que hacen las asociaciones de familiares en complementar la atención sanitaria pero a veces los sanitarios no las conocemos o las asociaciones no saben cómo llegar a nosotros. Ambos tenemos el mismo objetivo: lograr mejorar la salud del paciente y acompañarlo ofreciendo asesoramiento y cercanía", explica la enfermera especialista. "Estas jornadas suponen un contexto de colaboración entre profesionales sanitarios y asociaciones de familiares en un marco participativo para lograr la máxima satisfacción del usuario"; añade. En ediciones anteriores, la misma actividad contó con el apoyo con Down España, Autismo Sevilla o Seneo (Sociedad Española de Neonatología).

Además, la jornada incluye este año el sorteo entre los asistentes de una camiseta del Real Betis y del Sevilla FC, con dedicatoria de las jugadoras del equipo femenino de ambos clubes. "El deporte es salud y es fuente de liberación de endorfinas que son tan necesarias cuando se viven eventos adversos. Como matronas somos conscientes de los estereotipos que sufren las mujeres aún hoy día, con ello queremos apoyar a todas aquellas niñas/mujeres que luchan cada día y demuestra su fortaleza", añaden desde la asociación.

La actividad dará comienzo a las 16:00 horas en el aula magna del hospital y se desarrollará a través de dos mesas de ponencias. Una primera en la que se dará voz a las asociaciones y en la que desde Amama se ofrecerán recursos a las familias para afrontar el diagnóstico de un cáncer de mama; y, por otro lado, el acompañamiento que desde RedMadre se ofrece a las mujeres en el acompañamiento a la maternidad en situación de vulnerabilidad. La mesa estará moderada por el vocal de matronas del Colegio de Enfermería de Sevilla, Jorge Romero.

A continuación, la matrona Malena Rus dará respuestas a las mujeres en situación de transición menopáusica y claves sobre el acompañamiento de estas profesionales en esta etapa de la vida sexual de la mujer; y Chiqui de Cos, matrona, IBCLC y experta en anquiloglosia dará una lección magistral sobre Anquiloglosia y Lactancia. La mesa cerrará con otro debate sobre la prevención de accidentes infantiles. La conclusión de la jornada contará con un apartado para aclaración de dudas y conclusiones de la mano de la matrona y presidenta de la asociación andaluza, Carmen Mejías.