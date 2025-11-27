El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón realiza una cirugía pionera de preservación de cadera en la sanidad privada andaluza

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha llevado a cabo con éxito una innovadora cirugía de preservación de cadera, marcando un hito en la sanidad privada de Andalucía. La intervención permitió corregir una malformación congénita de cadera en una paciente adolescente, restaurando la anatomía y la función articular que desde su nacimiento le causaba dolor y limitaciones para caminar.

Actualmente, la paciente se encuentra estable, camina con ayuda de bastones y se espera una recuperación completa, con plena funcionalidad de la articulación operada.

La cirugía, realizada por los doctores José Lirola y Daniel Cansino de la Unidad de Cadera del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del hospital, contó además con la colaboración internacional del doctor Paulo Rego. La intervención combinó técnicas reconstructivas avanzadas tanto intraarticulares como extraarticulares, con el objetivo de preservar la articulación y evitar la necesidad de una prótesis.

El doctor José Lirola subraya que "este tipo de procedimientos representan un gran avance en cirugía ortopédica, ofreciendo soluciones funcionales y duraderas a pacientes jóvenes con patologías complejas".

La Unidad de Cadera, formada por los doctores Daniel Cansino, José Lirola, José Manuel Martínez y Paulo Rego, proporciona un abordaje integral para el diagnóstico y tratamiento de problemas de cadera en todas las etapas de la vida. Cada año, realiza más de 250 intervenciones, incluyendo prótesis primarias y de resurfacing, revisiones, artroscopias, osteotomías femorales y periacetabulares, corrección de deformidades complejas, cirugía en pacientes con problemas neuroortopédicos y múltiples procedimientos de preservación articular.

Gracias a esta experiencia y capacidad técnica, el hospital se ha consolidado como un referente regional y nacional, atrayendo pacientes de toda España e incluso del extranjero.

Con la realización de esta cirugía pionera y la colaboración médica internacional, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón reafirma su compromiso con la medicina de alta especialización, la innovación quirúrgica y el enfoque multidisciplinar. El centro apuesta por soluciones personalizadas para patologías complejas, con el objetivo de recuperar la calidad de vida de cada paciente y mantenerse como uno de los hospitales más avanzados del país e internacionalmente en el tratamiento integral de la cadera.