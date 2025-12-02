El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón entra en la élite hospitalaria española

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla ha sido seleccionado por la revista Forbes como uno de los mejores centros de España en el área de Cirugía General y del Aparato Digestivo, convirtiéndose en el único hospital privado de Andalucía incluido en este prestigioso listado.

Según ha informado la entidad, el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del centro ha sido reconocido por “su excelencia asistencial, su apuesta por la innovación quirúrgica y el alto nivel de su equipo profesional”. Liderado por el doctor Salvador Morales, el servicio destaca por su capacidad para tratar patologías de gran complejidad.

El equipo acumula una amplia experiencia en cirugía hepatobiliar, pancreática, colorrectal, endocrina y de la pared abdominal, y sobresale por el uso de técnicas mínimamente invasivas, cirugía guiada por imagen y la incorporación progresiva de procedimientos asistidos por robot.

El hospital suma además la actividad de su unidad especializada en cirugía de la obesidad, integrada desde 2021 en el Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad, lo que refuerza su posición como referente en cirugía avanzada y altamente especializada.

Este reconocimiento se añade a los otorgados por Forbes en años anteriores a distintos especialistas del grupo, que la publicación ha señalado como referentes nacionales en sus áreas. Entre ellos se encuentran el propio doctor Salvador Morales; el doctor Adolfo López, especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla; y la doctora María José Lirola, jefa del Servicio de Pediatría del mismo centro.

En la edición actual, también forman parte del listado centros como la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, la Clínica Dermatológica Internacional, el Hospital Ruber Internacional, el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, el Hospital Quirónsalud Barcelona, el Centro Médico Teknon y el Hospital Universitari Dexeus.

Cada año, Forbes distingue a los hospitales que destacan en cada especialidad médica, tras analizar más de 700 centros de todo el país y valorar índices nacionales e internacionales, premios relevantes y los hitos más recientes logrados por cada institución. El resultado es una selección de los 36 mejores hospitales en 12 especialidades, un mapa actualizado de la excelencia asistencial en España.

Actualmente, el Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta con ocho hospitales ubicados en Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva; además de dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico.