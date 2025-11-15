El Hospital Rosalía Robles en la Cartuja prepara la adaptación de las áreas de hospitalización y quirófanos

El Hospital Rosalía Robles en la Cartuja avanza hacia la segunda fase de su desarrollo en la que se procederá a la adaptación de las áreas de hospitalización y los quirófanos del centro. Los plazos concretos dependerán de la redacción del proyecto de estas actuaciones, según fuentes del Hospital Virgen Macarena, al que está adscrito el nuevo centro.

Hasta ahora, la actividad asistencial se ha centrado en los servicios de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear. El primero cuenta con una Resonancia Magnética Nuclear y un TAC, que permiten obtener imágenes de alta precisión para diagnosticar diversas patologías; y la Medicina Nuclear dispone de un PET-TAC digital y un SPECT-TAC, que permiten analizar la actividad metabólica y el funcionamiento celular de los órganos, especialmente útil en pacientes oncológicos.

Las mismas fuentes sostienen que, desde su apertura en febrero de 2025, ambos servicios han funcionado en horario de mañana y tarde. Durante estos primeros meses se han realizado cerca de 4.700 pruebas en Radiodiagnóstico y más de 2.000 en Medicina Nuclear, cifras que reflejan un funcionamiento estable y constante de la actividad.

Tres de los cuatro equipos instalados, la Resonancia Magnética Nuclear, el PET-TAC digital y el SPECT-TAC, han sido financiados mediante el Plan INVEAT del Ministerio de Sanidad, destinado a renovar y ampliar la tecnología sanitaria de alta complejidad en hospitales españoles.

La apertura de estos servicios requirió obras de adaptación del edificio, con una inversión de 5,3 millones, y ha implicado la contratación de 14 nuevos profesionales, además del personal de limpieza y seguridad. Las mismas fuentes remarcan que la plantilla se irá ajustando en función del incremento de la actividad.

Asimismo, para facilitar el acceso de los usuarios, el Hospital Virgen Macarena ha informado a los pacientes sobre la ubicación del nuevo centro, situado entre las calles Américo Vespucio y Leonardo da Vinci, y ha distribuido folletos informativos con las indicaciones necesarias.