El Hospital de Valme abre sus puertas a los médicos, enfermeros y farmacéuticos del futuro

Un momento de la jornada en el salón de actos del Hospital de Valme.

El Hospital Universitario de Valme ha abierto sus puertas para acercar a futuros residentes la formación postgrado que ofrece el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla organizadas por la Comisión de Docencia, los interesados han podido conocer de primera mano la oferta académica, el funcionamiento asistencial y las oportunidades de investigación del centro.

La primera jornada, celebrada este miércoles, recibió a EIR (Enfermeras Internas Residentes), FIR (Farmacéuticos Internos Residentes), PIR (Psicólogos Internos Residentes) y MIR de Medicina Familiar y Comunitaria. La segunda, este jueves, se dedicó al grupo más numeroso: los MIR de especialidades hospitalarias.

En total, el área sanitaria oferta 80 plazas acreditadas: 65 para MIR en 28 especialidades médicas, 10 para EIR con opciones como matrona, pediatría, salud mental o atención familiar y comunitaria, 3 para FIR en Farmacia Hospitalaria, Análisis Clínicos y Microbiología/Parasitología, y 2 para PIR.

Las Jornadas se celebraron en el salón de actos del hospital y contaron con la participación de la directora gerente del Área, Inmaculada Vázquez Cruz; el jefe de estudios, José Carlos Pérez; responsables de las comisiones de docencia; jefes de servicios clínicos y representantes de tutores y residentes de todas las especialidades, quienes ofrecieron asesoramiento personalizado a los asistentes.

Durante la cita, se puso de relieve la visión integral del hospital y del área sanitaria en su conjunto, combinando asistencia, docencia e investigación. Los responsables destacaron el alto nivel científico y técnico de los profesionales, la cercanía en la formación, el prestigio docente y la apuesta por la humanización de la asistencia clínica.

José Carlos Pérez subrayó también la implicación de los tutores y la excelencia de la residencia, avalada por distintos reconocimientos recientes. El Primer Premio Nacional Ciudad de Sevilla otorgado por el Colegio de Enfermería de Sevilla al Trabajo Fin de Residencia (TFR) de residentes de Enfermería Obstétrico-Ginecológica; el premio al Mejor TFR de la provincia de Sevilla en Medicina de Familia; y la acreditación internacional del servicio de Anestesiología y Reanimación como sede del Diploma Europeo de la especialidad, concedida por la Sociedad Europea de Anestesiología y Cuidados Intensivos (ESAIC).

Estas jornadas, además de servir como punto de encuentro informativo, consolidan al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla y al Hospital Universitario de Valme como referentes en formación especializada, combinando excelencia académica con innovación asistencial y compromiso humano.