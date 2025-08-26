El Hospital Virgen Macarena desarrolla 35 proyectos de investigación relacionados con discapacidad

El Hospital Universitario Virgen Macarena está desarrollando actualmente 35 proyectos de investigación relacionados con diferentes enfermedades discapacitantes entre las que destacan estudios relacionados con enfermedades neurológicas como el Párkinson y el Alzhéimer. Las personas con discapacidad conforman un colectivo que ha superado las 588.000 personas en la comunidad autónoma de Andalucía.

Desde 2019, el sistema sanitario público ha iniciado al menos 83 proyectos de investigación competitivos relacionados con la investigación en materia de discapacidad o relacionados con ella, captando más de 8 millones de euros. Además de las enfermedades mencionadas el hospital sevillano está llevando a cabo investigaciones relacionadas con otras enfermedades discapacitantes como la EPOC, retinosis pigmentaria o relativas a aspectos que reducen el impacto de ciertas discapacidades como los implantes cocleares en personas sordas.

En el mismo periodo, la Consejería de Salud y Consumo ha iniciado 118 estudios clínicos relacionados con la investigación en discapacidad, de los cuales 87 han sido ensayos clínicos, 28 estudios observacionales y tres investigaciones clínicas con productos sanitarios. Estos ensayos han evaluado la efectividad y seguridad de nuevos fármacos, incluyendo estudios de primera administración en humanos, donde el Hospital Universitario Virgen Macarena ha tenido un papel destacado.

La formación de profesionales ha sido otra prioridad, con especial foco en cuestiones sensibles como la violencia de género y la discapacidad, y la atención sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. En 2024, el SAS ha ofertado 90 plazas de formación en violencia de género y discapacidad, reconociendo la "doble barrera a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad: la de género y la de su propia discapacidad y en ocasiones a un tercer estigma: la salud mental".

Asimismo, desde la Dirección General de Cuidados y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud y Consumo se ha desarrollado un protocolo para casos hipercomplejos, teniendo en cuenta la fragilidad que supone la unión de problemas de salud mental y discapacidad. Se han realizado ya cinco ediciones de cursos de formación al respecto. La Consejería también ha colaborado activamente con la Plataforma Plena Inclusión y Avicena en la formación de profesionales, y ha reactivado la Comisión Central Intersectorial para estudiar casos de coexistencia de problemas de salud mental y discapacidad intelectual. El diálogo constante con el tercer sector y otras Direcciones Generales, como la de Personas con Discapacidad, ha sido fundamental.

Además, la Consejería ha contribuido en la elaboración del segundo Plan de Empleo de Personas con Discapacidad en Andalucía, el primer Plan Integral de Atención Temprana de Andalucía y el Protocolo de Atención a Personas con Trastornos del Espectro Autista.

En España, se reconocen varios tipos de discapacidad: física, sensorial, intelectual y psicosocial. Cada tipo de discapacidad presenta características y desafíos únicos, y puede requerir diferentes tipos de apoyos y recursos.