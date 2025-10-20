Un innovador programa del Virgen del Rocío reduce a la mitad la hepatitis C en pacientes con adicciones

Un equipo multidisciplinar del Hospital Universitario Virgen del Rocío ha conseguido un importante avance en la lucha contra la hepatitis C. La prevalencia de infección activa se redujo del 9,3% al 4,3% en pacientes en terapia de sustitución de opioides, según revela un estudio desarrollado entre 2020 y 2022 con 258 participantes, principalmente con antecedentes de consumo de drogas inyectables.

El proyecto, publicado en la Revista Española de Enfermedades Digestivas, se enmarca dentro de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para erradicar la hepatitis C en el año 2030. Mediante un innovador sistema de cribado en un solo paso, el equipo detectó que el 44,6% de los pacientes presentaban anticuerpos frente al virus, y de estos, un 20,9% mostraba infección activa, que posteriormente fue tratada con antivirales de acción directa altamente eficaces.

"Este tipo de intervención evidencia la posibilidad de acercar el diagnóstico y el tratamiento a las personas tradicionalmente excluidas del sistema sanitario, generando un impacto directo y positivo en salud pública", ha afirmado la doctora Teresa Ferrer Ríos, miembro del equipo investigador.

El proyecto destaca por ser fruto de la colaboración entre varias disciplinas, incluyendo al Servicio de Microbiología-Serología y al de Farmacia Hospitalaria. Para favorecer la accesibilidad de los participantes al tratamiento, todo el proceso diagnóstico se realizó en el propio Centro de Tratamiento de Adicciones, evitando muestras de sangre obtenidas por venopunción.

Retos pendientes en la erradicación viral

Pese a los buenos resultados, el estudio pone de manifiesto importantes desafíos en el seguimiento de los pacientes tras el tratamiento. Factores como la precariedad laboral, el estigma asociado a la adicción o la falta de acceso estable a la atención médica provocaron que más de un tercio de los pacientes tratados no completara el seguimiento postratamiento.

Los responsables del proyecto subrayan la necesidad de una atención integrada que contemple estrategias de seguimiento, educación sanitaria y coordinación entre centros de adicciones y hospitales. Asimismo, solicitan la implementación de programas de vigilancia para reincorporar a los pacientes perdidos durante el proceso de curación.

En enero de 2024, el Hospital Virgen del Rocío recibió la Certificación de Excelencia en la implementación del Decálogo para la Eliminación de la Hepatitis C, otorgada por la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Esta distinción reconoce el compromiso del centro con el avance en el diagnóstico, tratamiento y prevención de esta enfermedad.

Desde la llegada de los antivirales de acción directa en 2015, la unidad de Aparato Digestivo del centro hospitalario sevillano ha tratado y curado a cerca de 2.000 pacientes. Actualmente, el equipo médico centra sus esfuerzos en la detección de pacientes con infección no conocida y en determinar quiénes requieren seguimiento por riesgo de complicaciones tras la curación.

El modelo de intervención basado en el acceso directo, la rapidez diagnóstica y el tratamiento simplificado se perfila como una herramienta fundamental para alcanzar el objetivo de eliminar la hepatitis C como problema de salud pública en los próximos años.