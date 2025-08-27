Un ensayo innovador contra el glioblastoma sitúa al Virgen del Rocío entre los tres hospitales españoles seleccionados

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla es uno de los tres centros españoles que participan en el ensayo clínico internacional Sonobird, una investigación que reúne a hospitales de referencia en Europa y Estados Unidos para mejorar el abordaje del glioblastoma recurrente, uno de los tumores cerebrales más complejos y de peor pronóstico.

El estudio explora una técnica pionera basada en ultrasonidos que permite abrir temporalmente la barrera hematoencefálica, la capa protectora que normalmente impide que muchos fármacos alcancen el cerebro. De este modo, la quimioterapia puede administrarse de manera más directa y eficaz, lo que podría aumentar la supervivencia de los pacientes.

En Andalucía, cinco pacientes han sido ya seleccionados, dos de los cuales tienen implantado el dispositivo en el cráneo. El primero fue intervenido el pasado 25 de abril, cuando se realizó la primera cirugía de este tipo en la comunidad. El sistema, activado externamente y combinado con microburbujas intravenosas y quimioterapia, ha demostrado en estudios preliminares publicados en Nature Communications que puede incrementar la concentración del fármaco en el tumor y mejorar la evolución clínica.

El ensayo, que comenzó en febrero de 2024 en Bélgica, cuenta ya con más de 100 pacientes en todo el mundo y prevé alcanzar los 560 en menos de dos años.

Perfil de los participantes

Los candidatos deben presentar un glioblastoma IDH nativo en primera recurrencia, con un tumor no superior a cinco centímetros de diámetro, estar recuperados de efectos secundarios de tratamientos previos y no padecer patologías graves que comprometan su seguridad. Además, deben someterse a una nueva resección tumoral parcial o total junto con quimioterapia.

Un equipo multidisciplinar de referencia

En el Virgen del Rocío, el proyecto está liderado por el equipo de Neurocirugía Oncológica, integrado por los doctores José Luis Narros Giménez, Carlos Butrón Díaz, Palomares Cancela Caro e Ignacio Martín Schrader, que cada año atienden a unos 150 pacientes con glioblastoma.

Neurocirugia HRT 25 Implante Sonocloud Equipo Profesionales Posado 2025 / Hospital Universitario Virgen del Rocío

El trabajo se desarrolla en coordinación con especialistas en Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Radiodiagnóstico, Neuro-patología y Neuro-radiología, lo que permite un abordaje integral y de alta complejidad en este tipo de tumores.

Con este avance, el hospital sevillano se sitúa en la primera línea de la investigación internacional, abriendo una vía de esperanza frente a un tumor que sigue siendo uno de los grandes desafíos de la oncología.