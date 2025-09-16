El Hospital Virgen del Rocío refuerza la seguridad de los pacientes más pequeños

El paciente pediátrico centra las actividades del Día Mundial de Seguridad del Paciente en el Virgen del Rocío

El Hospital Virgen del Rocío ha intensificado sus medidas de seguridad para los pacientes pediátricos con una innovadora campaña audiovisual lanzada a través de sus redes sociales.

Esta iniciativa coincide con la celebración del Día Mundial de Seguridad del Paciente, que tiene lugar cada 17 de septiembre y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora este 2025 bajo el lema: Cuidados seguros para todos los recién nacidos y todos los niños. ¡La seguridad del paciente desde el comienzo!.

La campaña consiste en una serie de vídeos explicativos sobre protocolos de seguridad implementados en las diferentes áreas pediátricas del hospital. El primer vídeo se centra en la identificación del paciente, destacando la importancia de que los niños lleven puesta su pulsera identificativa en cada paso durante su estancia hospitalaria: habitación, escuela, pruebas diagnósticas o hospital de día, entre otros espacios. Este simple pero fundamental protocolo garantiza la correcta identificación en todo momento.

El segundo material audiovisual muestra los talleres de simulación en escenarios reales que desarrolla el personal sanitario, una herramienta formativa esencial que permite al equipo médico y de enfermería prepararse para diversas situaciones clínicas en un entorno controlado, favoreciendo así la comunicación interprofesional y la respuesta coordinada ante emergencias pediátricas.

Los dos últimos vídeos de la campaña abordan los rigurosos listados de verificaciones que se realizan cada mañana en las unidades de cuidados intensivos. En la UCI Pediátrica se aplica el protocolo denominado "Cuatro ojos", donde se verifican minuciosamente diferentes aspectos del paciente, incluyendo la medicación y la correcta identificación mediante la pulsera identificativa.

Por su parte, en el ala de Neonatos, ubicada en el Hospital de la Mujer, se realiza diariamente la "ronda de seguridad", un procedimiento exhaustivo que permite examinar tanto el estado de cada recién nacido como la disponibilidad del material necesario para su atención inmediata en caso de necesidad. Estos protocolos evidencian el compromiso del centro con la excelencia en la atención a los pacientes más vulnerables.

Plan estratégico de seguridad hospitalaria

Esta campaña se enmarca dentro del Plan de Seguridad del Paciente que el centro sanitario presentó en marzo de 2025. Se trata de una iniciativa estratégica que refuerza el compromiso del hospital y sus profesionales con la seguridad asistencial y la mejora continua de la calidad en la atención sanitaria. El diseño de este plan es resultado de un meticuloso proceso de análisis y gestión de miles de notificaciones de eventos adversos reportados por los propios profesionales durante los últimos años.

La elaboración de este programa está coordinada por la Comisión de Seguridad del Paciente del hospital, un organismo que en 2025 celebra su 20º aniversario. Durante estas dos décadas, esta comisión ha jugado un papel fundamental en la implementación de medidas para minimizar riesgos y optimizar los procesos de seguridad, contribuyendo decisivamente a la búsqueda de la excelencia que caracteriza al Hospital Universitario Virgen del Rocío.

La comisión está constituida por un equipo multidisciplinar de 20 profesionales procedentes de las distintas unidades del complejo hospitalario, lo que garantiza una visión integral de las necesidades de seguridad en todas las áreas asistenciales.

El plan se alinea con la Estrategia de Seguridad del Sistema Sanitario Público de Andalucía y responde a la necesidad de avanzar en la gestión de riesgos del paciente. Este enfoque promueve prácticas seguras y fomenta una cultura basada en tres pilares fundamentales: la prevención, la detección temprana y la corrección de incidentes adversos.

Para facilitar el acceso a esta información, el Hospital Virgen del Rocío ha habilitado un apartado específico en su página web donde la ciudadanía puede consultar todo lo relativo a la seguridad del paciente. En este espacio también estarán disponibles los vídeos de la campaña de este año, accesibles a través del enlace: https://hospitaluvrocio.es/entrada-blog/seguridad-del-paciente/.

Los pacientes pediátricos y neonatales representan un grupo especialmente vulnerable dentro del entorno hospitalario. Las características fisiológicas propias de los niños y recién nacidos, como su menor peso corporal y sus sistemas inmunitarios en desarrollo, hacen que la precisión en los tratamientos y cuidados sea absolutamente crítica.

Según datos de la OMS, hasta un 10% de los pacientes hospitalizados en países desarrollados sufren algún tipo de evento adverso durante su estancia, cifra que puede incrementarse en el caso de los pacientes pediátricos debido a factores como la necesidad de ajustar dosis de medicación según peso o la dificultad para comunicar síntomas por parte de los niños más pequeños.