Los hosteleros de Sevilla piden que en Semana Santa el toque de queda se retrase a las doce

Los hosteleros de Sevilla continúan en su apuesta por que el toque de queda se retrase. La asociación que representa a este colectivo (uno de los más perjudicados por la crisis del Covid) ha manifestado a través de su presidente, Antonio Luque, el agradecimiento a la Junta de Andalucía por las nuevas medidas anunciadas ayer en las zonas que se encuentren en el nivel de alerta sanitaria 2, lo que supone suavizar las restricciones y permitir que bares y comercios se mantengan abiertos hasta las 21:30. No obstante, consideran que este horario resulta insuficiente de cara a la inminente primavera.

Luque ha expresado la "satisfacción" porque la Consejería de Salud haya atendido sus peticiones. Ahora bien, las nuevas medidas deben mejorarse a corto plazo. En este sentido, el presidente de los hosteleros reclama que a partir del viernes 19 de marzo (dentro de dos semanas), el toque de queda se demore una hora, a las 23:00, con la intención de que los establecimientos puedan permanecer abiertos hasta las 22:30 y tener más opción de servir cenas a sus clientes.

Esta solicitud no se queda aquí, sino que en aras de ampliar, dentro de la situación actual de pandemia, lo máximo posible la actividad, también se demanda que cuando entre en vigor el horario de verano (a partir del domingo 28 de marzo), el toque de queda se establezca a las doce de la noche y que bares y restaurantes puedan funcionar hasta media hora antes. Dicha fecha coincide, además, con el inicio de las vacaciones de Semana Santa.

Una fiesta que estará huérfana de cofradías en la provincia de Sevilla y para la que, en el mejor de los escenarios, sólo se permitirá la movilidad entre provincias andaluzas y no entre comunidades, lo que frenará la llegada de muchos turistas. No obstante, los hosteleros quieren aprovechar al máximo esa campaña, especialmente en veladores y terrazas, donde con las nuevas medidas de la Junta se pueden reunir ya seis personas. Tal posibilidad les permitirá resarcir unos ingresos que han estado bastante mermados desde la pasada Navidad. Luque insiste en que el origen de la mayoría de los contagios no son los bares, sino las reuniones familiares y de amigos que se producen cuando estos establecimientos cierran.

"No queremos café para todos"

Los hosteleros también exigen a la Junta una línea de ayudas concretas, aunque avisan de que no quieren "café para todos". "Deben destinarse a a los sectores más perjudicados por este crisis dentro de la hostelería", advierte Luque, que pone de ejemplo el ocio nocturno (discotecas y pubs), empresas de catering (donde la facturación se ha reducido un 95%) y los feriantes. Para ello, propone un sistema similar al plan establecido en Extremadura para soliviantar la situación que sufre la hostelería de aquella autonomía.

Por tales motivos, la asociación seguirá participando en la jornada de protesta prevista a nivel nacional, que ha trasladado un día su celebración, será el martes 16 de marzo, en lugar del lunes 15, como en principio se anunció. En Sevilla la marcha partirá a las 11:00 de la Plaza de la Campana para dirigirse al Palacio de San Telmo (sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía) y acabar en la Plaza de España (sede de la delegación del Gobierno central), donde se leerá un manifiesto.

Esta campaña de movilización se anuncia una semana después de que se presentara el movimiento Sevilla son sus bares, que ya ha anunciado mediante mensajes de whatsapp que no está conforme con las últimas medidas del Ejecutivo regional, al entender que son de "poca utilidad" para los negocios que sirven comidas, ya que apenas tendrán margen de tiempo para ofrecer cenas en sus locales. Este grupo, conformado por más de 300 hosteleros, ha pedido que se copie el modelo madrileño para que esta actividad pueda desarrollarse, al menos, hasta las 22:30 desde ahora y no haya que esperar más semanas para esa ampliación.