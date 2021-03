Avance del plan nacional para Semana Santa: sin procesiones, sin viajes y sin allegados

El Ministerio de Sanidad ha elaborado un documento con una serie de propuestas para las Comunidades Autónomas con el objetivo de evitar un repunte de contagios de coronavirus durante la Semana Santa que lleve a una cuarta ola. En dicho documento, se hace especial hincapié en que las regiones mantengan los confinamientos perimetrales, que se eviten grandes eventos, que no haya reuniones con no convivientes en espacios cerrados y que los estudiantes universitarios no regresen a casa en estas fiestas.

El documento, filtrado por la Cadena SER, recoge una serie de medidas muy similares a las actualmente implantadas. Se van a debatir este jueves en la comisión de Salud Pública para que sea aprobado definitivamente el miércoles de la semana que viene.

Entre las recomendaciones figuran las siguientes:

Medidas generales de actuaciones según el nivel de alerta: No bajar el nivel de alerta en el que se encuentran las CCAA desde las dos semanas previas al inicio de Semana Santa aunque los indicadores sean favorables y, por ello, mantener las medidas establecidas en ese momento.

Limitar o mantener la limitación del derecho a la movilidad nocturna a partir de las 22:00 hasta las 06:00.

Desaconsejar expresamente la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes.

Campaña de comunicación conjunta para tratar de mitigar el cansancio de la población ante la pandemia.

El Ministerio de Sanidad tratará en esta semana recabar el consenso con las comunidades de cara a una respuesta homogénea y unánime de medidas para la Semana Santa.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial de este pasado miércoles, ha querido dejar claro este mensaje: "Nuestro objetivo sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas".

Así, la Comisión tiene previsto acordar una propuesta en relación las actuaciones a seguir por las comunidades en Semana Santa para que la Interterritorial pueda ratificarlas el próximo miércoles y que, a juicio de Sanidad deben vertebrarse en medidas que limiten la movilidad y los contactos sociales, que son las que "inciden" en evitar la propagación del virus.

Descenso lento

Y es que si bien la incidencia acumulada a catorce días ha bajado hasta los 159,5 casos por cada 100.000 habitantes -y a 65,60 en los últimos siete días- Darias ha destacado que el descenso de la curva está siendo lento y ha empezado a entrar en "una zona más valle".

Además, la situación es desigual entre comunidades: seis tienen una incidencia por debajo de los cien casos, once por debajo de los 150 pero "todavía hay tres" por encima de los 250 casos, por tanto en situación de riesgo "muy alto, que son Madrid, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

También el descenso de la ocupación de las UCI está siendo lento y hay comunidades con un porcentaje "muy alto de ocupación" en torno al 40 %. Madrid de nuevo encabeza esa lista con el 40,23 % de las camas de cuidados intensivos ocupadas, seguida de Cataluña (37,58 %) y Ceuta, con 35,29 %.

Los datos de este miércoles de Sanidad también elevan a 70.247 las muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia. "Con estos datos no estamos en condiciones de absorber una nueva ola", ha recalcado Darias quien ha hecho una llamada a la prudencia, la responsabilidad y el sentido común.

Sanidad espera unanimidad

Darias ha confiado en que el próximo miércoles la propuesta de la Comisión esté "suficientemente madura" para adoptar una decisión y ha deseado que se tome por unanimidad, a pesar de que ya hay comunidades, como la de Madrid, que se ha mostrado partidarias de que seguir sin cierre perimetral.

En este sentido, la ministra ha dicho que no cejará en su empeño de conseguir una decisión unánime y homogénea entre todas las autonomías, de cara aprobar un documento común en el próximo Consejo Interterritorial, que como cada semana se celebrará el miércoles, "para mantener el virus a raya".

"Nuestro objetivo que en ningún caso volvamos a una cuarta ola, no nos lo podemos permitir, es el objetivo compartido, la idea seria ir a una declaración de actuaciones coordinadas", ha abundado Darias que ha recordado que si lo aprueba el Interterritorial sería de obligado cumplimiento.