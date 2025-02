Un nuevo hotel cápsula de Sevilla, diana de la guasa en redes: "Parecen las cámaras del anatómico forense"

En un momento en que tanto el precio de los alquileres como la oferta de viviendas turísticas alcanza máximos históricos en Sevilla, un curioso negocio ha llegado a la capital. Se trata de los hoteles cápsula, una solución habitacional con décadas de historia en Japón que, por otro lado, se ha convertido en una alternativa para los visitantes occidentales a la hora de pernoctar debido a su precio económico. Concretamente, Bambu Hostel Capsules se encuentran en el número 5 de la calle Baltasar Gracián, frente a la estación de Santa Justa.

Este hostel cuenta con dos tipos de 'cápsulas', individual y doble. Todas ellas cuentan con nevera, aire acondicionado y calefacción. Además, cada habitación cuenta con una serie de mandos en los que el huésped puede regular la temperatura y la iluminación en diferentes colores, según muestra la periodista y creadora de contenido Cristina Granados en una publicación en TikTok. A modo de curiosidad, estos contenedores son obra del fabricante chino Sanlong Group Co.

Lógicamente, debido al reducido tamaño de estos dormitorios, el resto de servicios son comunes. Tanto los baños (con ducha) como la zona de bar y comedor son compartidos con el resto de huéspedes. En cuanto al equipaje, no debe abultar demasiado: "cada cápsula tiene asignada una taquilla", indica Granados. El resto de servicios se reducen a la conexión Wi-Fi gratis en todo el establecimiento y tapones para dormir "por si el vecino capsulero ronca".

"Como mucho duermo una siesta"

Las reacciones no se han hecho esperar y entre los comentarios, un usuario concluye que estas cápsulas se tratan de "literas de toda la vida, pero cerradas". La propia autora del vídeo confiesa que solo dormiría allí "como mucho una siesta" por el agobio y la claustrofobia que le genera. Mientras, otros comparan su diseño con el de un electrodoméstico: "Me recuerda a una lavadora". También los hay que critican su pretensión futurista: "Parecen las cámaras del anatómico forense".

No es la única alusión a la muerte que este hotel cápsula ha suscitado entre los sevillanos. "Más bonito es el cementerio y con monumentos", "eso es como un nicho doble" o "Para eso me meto en un ataud con el móvil y me sale más barato", apunta con ingenio un usuario. Pero ¿cuánto cuesta realmente dormir aquí?

¿Cuánto cuesta dormir en un hotel cápsula?

Pasar una noche en una cápsula doble es posible desde 29€, un día laborable en temporada baja. Según las tarifas del sitio en Booking, el precio puede subir hasta rondar los 50-60€ los sábados, mientras que en Semana Santa o Feria puede llegar hasta los 85€. A pesar de las críticas, quienes sí han pasado por este hotel cápsula valoran su buena relación calidad-precio.

En contraste, los huéspedes censuran en sus reseñas que hay "cero privacidad" y "se escucha todo". Otros también se han quejado del "frío fuera de las cápsulas", "la falta de agua caliente" o de que "el colchón no es tan cómodo". Pese a todo, se trata de un alojamiento bien valorado entre las parejas, con una media de 8 puntos.