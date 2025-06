La huelga del metal en Cádiz provoca incidencias en los trenes hacia Sevilla

Los trabajadores del sector metal en Cádiz han comenzado este miércoles su primera jornada de protestas después de que el martes no llegaran a ningún acuerdo sobre el convenio sindicatos y trabajadores. Sobre la mesa, han puesto una serie de reclamaciones como la eliminación de lo que los responsables sindicales consideran "doble escala salarial" referida al cobro o no del plus de tóxico, entre otras.

De este modo, esta primera jornada de huelga del sector auxiliar del metal en la provincia de Cádiz ha comenzado con importantes afectaciones al transporte. Desde primeras horas de la mañana, los manifestantes han provocado cortes en las principales vías de acceso a la capital gaditana mediante barricadas de neumáticos, e interrumpido el servicio ferroviario de Cercanías con origen y destino Cádiz, así como las conexiones con Sevilla.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus redes sociales, consultadas por, la carretera CA-36 se encuentra completamente cortada en el kilómetro 0 a la altura del río San Pedro en Puerto Real. Asimismo, la CA-35 permanece bloqueada en el kilómetro 7 en la misma localidad, en ambos casos debido a las manifestaciones de los trabajadores del sector metalúrgico.

Asimismo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha comunicado la interrupción del servicio de trenes de Cercanías con origen y destino Cádiz, así como de los que conectan con Sevilla, "debido a un incendio próximo a la infraestructura", que ha quedado reanudada en torno a las 08:15 de la mañana.

Los trabajadores del sector auxiliar del metal gaditano han iniciado a las 00:00 horas de este miércoles la primera de las dos jornadas de paro previstas para esta semana. La convocatoria se produce tras el fracaso de las negociaciones del convenio colectivo con la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) en el marco del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) durante este lunes y martes.

Las reinvidicaciones del sector

Durante los últimos dos días, tanto la patronal como los sindicatos han mantenido reuniones para intentar desbloquear la negociación del convenio del metal en la provincia. Sin embargo, las posturas, completamente enfrentadas, no han logrado encontrar puntos en común que permitieran evitar la convocatoria de huelga. Las peticiones son las que se detallan: