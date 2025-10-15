La huelga por Palestina apenas afecta al transporte público y la jornada lectiva en Sevilla

La huelga general convocada este miércoles en toda España en apoyo a Palestina ha tenido escasa incidencia en el transporte público de Sevilla, donde tanto el Metro como los autobuses urbanos y los servicios de Cercanías han funcionado con normalidad durante toda la jornada, según informaron fuentes de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y de las empresas operadoras.

La convocatoria, promovida por la CGT, Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase y la Confederación Intersindical, junto con diversas asociaciones propalestinas, buscaba visibilizar la gravedad de los ataques en Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego firmado entre Hamás e Israel el pasado lunes.

En paralelo, los sindicatos UGT y CCOO no se han sumado a la huelga de 24 horas, pero sí han convocado paros parciales de dos horas por turno, así como concentraciones simbólicas en los centros de trabajo tanto del ámbito público como privado. Dichos paros estaban convocados de 2.00 a 4.00 horas de la madrugada; de 10.00 a 12.00 horas de la mañana; y de 17.00 a 19.00 horas de la tarde.

Servicios mínimos y normalidad en el transporte

La Consejería de Empleo había establecido servicios mínimos del 50% para el transporte urbano y metropolitano, así como para los servicios ferroviarios de cercanías, media y larga distancia. En las líneas con alternativas de transporte, la cobertura se redujo al 10%.

En el caso de la capital andaluza, el Metro de Sevilla y el Consorcio de Transporte Metropolitano han informado de un funcionamiento normal desde primera hora de la mañana, sin incidencias reseñables. Los servicios mínimos del 50% se han respetado durante la jornada.

Un grupo de personas esperan en una parada de Tussam este miércoles / Juan Carlos Muñoz

Por su parte, Tussam, la empresa municipal de transportes, ha confirmado que no se ha registrado participación en la huelga por parte de su plantilla durante el paro parcial de 10:00 a 12:00 horas. Solo se ha producido una incidencia puntual en el tranvía, que limitó su recorrido en el Prado de San Sebastián entre las 10:00 y las 11:00 horas debido a una concentración no autorizada frente al Rectorado. Los autobuses circularon con los carteles de “Servicios mínimos” y con frecuencias regulares.

En cuanto a los servicios de Cercanías, las salidas y llegadas desde la estación de Santa Justa se han producido con normalidad, sin retrasos ni cancelaciones, al igual que los trenes de media y larga distancia.

En paralelo, a lo largo de la mañana del miércoles, numerosos usuarios han percibido un incremento notable del tráfico y del uso del vehículo privado en la capital, especialmente en las horas punta. Según apuntan algunos ciudadanos, la incertidumbre generada por la convocatoria de huelga y los posibles retrasos en el transporte público han llevado a muchos sevillanos a optar por desplazarse en coche particular como medida de precaución ante eventuales alteraciones del servicio.

Baja participación en educación

En el ámbito educativo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha cifrado en 0,2% la participación en la huelga en la provincia de Sevilla. En total, solo 53 docentes han secundado el paro: 24 en educación infantil y primaria, 29 en secundaria y ninguno en centros de educación de adultos ni en centros de educación especial.