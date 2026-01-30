La humanización sanitaria llega a las salas de oncohematología del Valme con color y diseño

El Hospital Universitario de Valme ha renovado integralmente las salas de espera del Servicio de OncoHematología, avanzando en su compromiso con la humanización asistencial. Esta actuación ha sido posible gracias a la colaboración de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) mediante la 'Beca SPERantia', un programa que impulsa proyectos orientados a mejorar el confort de los espacios donde aguardan pacientes oncológicos y sus acompañantes.

La SAOM seleccionó la propuesta del servicio de Oncología Médica del centro sevillano entre diversas candidaturas, valorando especialmente su enfoque humanizador. La beca ha aportado 20.000 euros, complementados con 5.440 euros adicionales procedentes del propio hospital, alcanzando así los recursos necesarios para ejecutar la intervención completa. La dotación económica incluye un servicio de diseño especializado que se encarga de materializar las reformas en los espacios hospitalarios.

La actuación abarca tres áreas diferenciadas que suman más de un centenar de asientos: una sala central de mayor capacidad, otra más reducida que integra el área administrativa y de atención inicial, y un pasillo contiguo. El presidente de la SAOM, Jesús Corral, visitó las instalaciones acompañado por la directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez; el jefe del servicio de Oncología Médica, Manuel Chaves; la jefa del servicio de Hematología, Carmen Couto, y el supervisor de enfermería del hospital de día de Onco-Hematología, Carlos Navarro.

Diseño basado en interiorismo emocional

El proyecto persigue crear un entorno de comodidad física y visual mediante técnicas de interiorismo emocional. Según explican sus promotores, "la primera sensación que debe recibir el paciente es una bienvenida agradable y acogedora". La intervención combina elementos cromáticos, mobiliario ergonómico y recursos visuales que buscan generar sensaciones de calma.

Un mural paisajístico con un río como elemento conductor atraviesa los tres espacios, inspirándose en la geografía sevillana. Este recurso visual actúa como nexo entre las diferentes zonas, configurando un paisaje metafórico diseñado para acompañar emocionalmente a los pacientes en cualquier fase del proceso oncológico, favoreciendo la conexión emocional y reduciendo el estrés.

"Intentamos generar espacios que cobijan al paciente en las diferentes etapas del proceso oncológico, pues es sabido que cada paciente transita la enfermedad de un modo muy personal", señala Jesús Corral. El presidente de la SAOM añade que "algunos pacientes verán en este espacio esperanza, otros un nuevo comienzo o senderos y nuevas metas que lograr".

La reforma ha supuesto la sustitución de las antiguas sillas por mobiliario nuevo, estético y ergonómico, con diversos tipos de asientos que garantizan el confort postural. También se ha mejorado la señalización mediante pantallas informativas colocadas estratégicamente a la altura de los ojos, facilitando el acceso a información sobre turnos y avisos de consulta.

El proyecto incluye la eliminación de paredes grises y la aplicación de colores cálidos, junto con la incorporación de plantas artificiales que aportan calidez y sensación de vida al entorno hospitalario. La iluminación también ha sido objeto de mejora, potenciando la luz natural y sistemas de iluminación suave para evitar sensaciones de frialdad.

Evidencia científica

La apuesta de la SAOM por el Programa SPERantia en centros hospitalarios andaluces se fundamenta en diversos estudios que señalan el impacto positivo de ambientes más acogedores sobre la ansiedad y el estrés asociados al diagnóstico y tratamiento del cáncer. La decoración y el ambiente influyen en el estado de ánimo de los pacientes, promoviendo sensaciones de bienestar y esperanza.

Los proyectos de reforma suelen incidir en aspectos como la decoración, la iluminación o el mobiliario existente. Se potencia el uso de elementos artísticos, bibliotecas y recursos que evoquen calma y serenidad, además de crear espacios tranquilos donde los pacientes puedan retirarse para meditar, leer o simplemente relajarse.

Esta iniciativa refleja el compromiso del Hospital Universitario de Valme con la mejora continua de la experiencia del paciente, especialmente en momentos sensibles. "La colaboración con la SAOM y la oportunidad brindada por su Beca SPERantia nos ha ayudado a transformar un espacio de espera en un lugar de recogimiento, acompañamiento emocional y dignidad", destaca Manuel Chaves, jefe de servicio de Oncología Médica.

Jesús Corral subraya que con esta iniciativa intentan que "el miedo, la incertidumbre y la preocupación ante un proceso oncológico, que no pueden evitarse, sí estén acompañados de momentos de espera en espacios adaptados a una mayor confortabilidad y humanización para pacientes y familiares".

Por su parte, Inmaculada Vázquez, directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, agradece a la SAOM su colaboración en un proyecto alineado con el Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía. "Humanizar el entorno supone contribuir a una atención más confortable, empática y digna dentro del proceso asistencial".