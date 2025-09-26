La icónica tienda de moda y arte ‘La Importadora’ cierra tras más de dos décadas en la Alfalfa

‘La Importadora’, una de las tiendas más singulares de moda, decoración y arte del barrio de la Alfalfa, ubicada concretamente en el soho sevillano de la moda y arte, echa el cierre tras 23 años de actividad. Su responsable, Rafael García Forcada, ha anunciado el fin de esta etapa en sus redes sociales como “un cierre de ciclo” que no afronta con tristeza, sino como un paso necesario hacia una nueva etapa creativa: “Ha sido una época muy bonita de mi vida y pronto descubriréis lo que estamos montando. Me reinvento y vuelvo a mis orígenes: la creación, el arte, el disfrute de un espacio donde desarrollar mis ideas”, explica.

El nombre de la tienda no fue casual. García Forcada, también fundador de la firma de moda con su mismo nombre (2009) quiso rendir homenaje al negocio que fundaron sus abuelos en el centro de Sevilla entre los años 40 y 50. Aquel gran bazar, también llamado La Importadora, ofrecía productos traídos de distintos países y se convirtió en un comercio muy conocido en la ciudad, con locales en calles como Francos o Puente y Pellón.

Edificio de Aníbal González

El actual establecimiento se levantaba en la esquina de Pérez Galdós, un espacio cargado de historia. El edificio modernista, proyectado entre 1905 y 1907 por Aníbal González, es una de las joyas arquitectónicas de la zona. Popularmente conocido como “La Fiambrera”, fue en sus orígenes el Café París y más tarde albergó el Banco Hispano Americano. En el año 2002, La Importadora lo convirtió en un punto de referencia para quienes buscaban moda y decoración con personalidad en pleno corazón de Sevilla.

García Forcada ha querido agradecer públicamente la fidelidad de sus clientes y seguidores: “Gracias inmensas a todos por acompañarnos durante todos estos años. Muy pronto os comunicaremos en qué vamos a convertir esta esquina y esperamos que el cambio sea de vuestro agrado”. El cierre de La Importadora supone el fin de una etapa muy vinculada al comercio creativo de la Alfalfa, pero también el inicio de un nuevo proyecto que, según promete su responsable, seguirá teniendo como eje la pasión por el arte y la capacidad de reinventarse.