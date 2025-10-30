El IES Vicente Aleixandre de Triana celebra medio siglo de orgullo de escuela pública con un año de actividades

Medio siglo después de abrir sus puertas en Triana, el IES Vicente Aleixandre ha dado el pistoletazo de salida a un año muy especial. El centro, que cuenta con una comunidad educativa de casi 500 alumnos y hasta 40 docentes, celebra su 50 aniversario con un amplio programa de actividades académicas, culturales y deportivas que se prolongará durante todo el curso 2025-2026 en un homenaje vivo a su historia y a todas las personas que han formado parte de ella. El acto inaugural, celebrado en el salón de actos del instituto, reunió a representantes del Ayuntamiento y del Distrito de Triana, antiguos directores y directoras, docentes, alumnos y familias, además de miembros de la comunidad educativa y del barrio. Un encuentro cargado de emoción en el que se recordó la trayectoria de un centro que ha sido, desde 1975, una pieza esencial del tejido social y educativo de Triana.

El calendario conmemorativo incluirá conferencias, torneos deportivos, mesas redondas, encuentros con antiguos alumnos y una nueva edición del torneo de debate. Destacan las charlas abiertas al público en las que ex alumnos, hoy profesionales de distintos ámbitos, volverán al instituto para compartir su experiencia. El broche de oro lo pondrá, el próximo 29 de mayo de 2026, una gran cena de convivencia en la que se reencontrarán generaciones de estudiantes y profesores.

Arraigo en Triana y orgullo de educación pública

Durante el acto, la directora del centro, Concha Cobo, expresó “la enorme satisfacción que supone celebrar este cincuentenario”, y subrayó que el programa preparado “es ambicioso por la calidad humana y profesional de quienes han pasado por estas aulas”. Recordó además el fuerte arraigo del instituto en Triana y su compromiso con la educación pública de calidad. “Este aniversario —añadió— es un ejercicio de memoria y de esperanza: mirar atrás con orgullo y mirar adelante con ilusión”. También intervino Manuela Rueda, en representación del AMPA Alfareros, quien resumió el sentimiento compartido por toda la comunidad educativa: “Cincuenta años son muchas generaciones de alumnos, de profesores, de familias y de sueños. Son medio siglo de aprendizaje, de esfuerzo y de compromiso con la escuela pública”.

El IES Vicente Aleixandre, fundado en 1975, ha formado a miles de jóvenes sevillanos y ha sido testigo de los cambios de su tiempo sin perder su esencia. Con este 50 aniversario, el centro celebra no solo su historia, sino también el futuro que construyen cada día sus alumnos y docentes: un futuro que sigue latiendo, con acento trianero, en cada aula.