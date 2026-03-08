Conflicto en Oriente Medio
En directo la última hora de la guerra
Las imágenes de la Manifestación del 8M en Sevilla
Las imágenes de la Manifestación del 8M en Sevilla / Juan Carlos M Sainz

Las imágenes de la manifestación del 8M en Sevilla

Dos marchas recorren el centro de la ciudad en una jornada de reivindicación feminista marcada por las pancartas, las consignas y la defensa de los derechos de las mujeres

Sevilla ha vuelto a echarse este 8 de marzo a la calle con dos manifestaciones feministas convocadas de forma paralela en el centro de la ciudad. La marcha de la Asociación Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS), bajo el lema Frente a las violencias fascistas, trenzamos resistencias feministas, ha partido a las 12:00 desde la Torre Sevilla y ha avanzado hasta el Palacio de San Telmo.

A la misma hora, el Movimiento Feminista de Sevilla (MFS) ha recorrido el trayecto entre Plaza Nueva y la Alameda de Hércules con el lema Atacan nuestros derechos, las mujeres respondemos. Ambas convocatorias han vuelto a dejar imágenes de pancartas, consignas y presencia masiva en una jornada de reivindicación por la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres.

