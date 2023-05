El improvisado homenaje del pueblo a Daoiz en este triste Dos de Mayo en Sevilla

Sevilla no ha contado este dos de mayo con el tradicional homenaje que el Ejército y la ciudad le tributaban desde tiempo inmemorial al capitán Luis Daoiz, uno de sus hijos más nobles e ilustres. Este martes no se ha celebrado el acto tradicional en la Plaza de la Gavidia, lugar donde nació el héroe y donde se encuentra la escultura realizada por el gran escultor Antonio Susillo, pero no ha faltado el recuerdo del pueblo a su vecino.

Han sido muchos los sevillanos residentes en el entorno de la Gavidia que se han mostrado sorprendidos por la no celebración del homenaje de cada dos de mayo. Muchos han acudido a la plaza para ver la parada militar que no se ha celebrado. En su lugar, el acto se ha trasladado a la base del Copero, limitándose a una celebración privada. Pese a ello, no ha faltado el homenaje popular al gran capitán sevillano. En la verja del monumento situado frente a la antigua Capitanía General, un ciudadano ha colgado una bandera de España con la proclama "tu estirpe no te olvida".

El sevillano Daoiz fue un héroe de la jornada del Dos de Mayo de 1808 en Madrid, donde pueblo y un grupo de artilleros unidos pagaron con su vida la oposición al traslado de la familia real a Bayona y la ocupación por Napoleón del territorio español, cuya corona, tras la renuncia de la familia real española, entregaría a su hermano José.

Mientras altos mandos del Ejército en la capital, el Gobierno y la mayoría de los Consejos y funcionarios del estado se escondían o callaban, Daoiz, Velarde, Ruíz y otros compañeros militares junto a gente del pueblo, con protagonistas femeninos como Manuela Malasaña o Clara Rey, se enfrentaron a las tropas de Murat siendo muchos, como Daoiz o Velarde, muertos en la acción y otros del pueblo fusilados por los invasores.

Desde entonces, el Dos de Mayo fue el día nacional por excelencia, día que ensalzaba la unión del pueblo con unos militares que ante la obediencia debida o la Patria, se decidieron por la Patria; mientras otros, sin prestar atención a los sufrimientos del pueblo, se prestaban a un gobierno impuesto por un tirano. En Sevilla, cuentan las crónicas, los actos se celebraban con gran boato, asistiendo además de autoridades civiles y militares, el pueblo y muchos escolares traídos por sus maestros para que prendiera en ellos el amor a la Patria.

Luis Daoiz nació en Sevilla, en el número 70 de la calle de Horno, en el entorno de la actual Plaza de la Gavidia, el martes 10 de febrero de 1767. Fue registrado en el folio 26 del libro de bautismo de la desaparecida parroquia de San Miguel con los nombres de Luis Gonzaga Guillermo Escolástica Manuel José Joaquín Ana y Juan de la Soledad. Recibió la enseñanza primaria en su propio domicilio y, posteriormente, estudió en el Colegio de San Hermenegildo, de los jesuitas, en la actual Plaza de la Concordia.