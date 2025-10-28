Inaugurada en la Real Fábrica de Artillería la exposición “LUX: la moda andaluza en la cultura del siglo XXI”

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla ha abierto este martes sus puertas a la exposición “LUX. La moda andaluza en la cultura del siglo XXI”, una muestra que rinde homenaje al talento creativo de la comunidad y a su proyección en la industria contemporánea del diseño.

La iniciativa, organizada por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, cuenta con la comisaría de Raúl Romero y podrá visitarse de forma gratuita hasta el 8 de diciembre de 2025.

El acto de inauguración estuvo presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, entre otras autoridades.

La exposición reúne las creaciones de dieciocho diseñadores andaluces procedentes de las ocho provincias, quienes presentan piezas inéditas que reflejan la unión entre tradición y modernidad, el respeto por los oficios artesanales y el uso de materiales sostenibles.

Entre los participantes figuran nombres de primer nivel como Palomo Spain, Juana Martín, Roberto Diz, Inés Domecq, Leandro Cano, Moisés Nieto, Rafael Urquízar, Beatriz Peñalver, Pilar Dalbat, Fernando Claro, Antonio García, Nicolás Montenegro y Mans Concept, entre otros.

Durante su intervención, Juanma Moreno anunció la primera convocatoria de ayudas del Gobierno andaluz para el fomento de la moda andaluza, con el objetivo de "incentivar la creación y el talento vinculado al sector del diseño textil". El presidente destacó el crecimiento del sector, que actualmente aglutina 2.500 empresas, 9.000 trabajadores y genera una facturación de 540 millones de euros, consolidándose como un pilar emergente de la cultura y la economía creativa andaluza.

"Queremos apoyar a los creadores para que estén presentes en los grandes eventos mundiales de la moda, y también para que puedan organizar desfiles de firmas andaluzas y otras iniciativas", subrayó Moreno, quien insistió en la importancia de dar visibilidad internacional al talento local.

Por su parte, Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, calificó la muestra como "una celebración del talento andaluz y de la capacidad de nuestra tierra para inspirar, innovar y marcar tendencia en el ámbito de la moda". Añadió que "la moda es también cultura, patrimonio y economía creativa, y desde el Ayuntamiento queremos seguir impulsando este espacio único como es la Real Fábrica de Artillería para dar visibilidad a los creadores que proyectan la imagen contemporánea de Sevilla al mundo".

La exposición “LUX” podrá visitarse de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 horas, y domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.