Un incendio en una vivienda de Nervión se salda sin heridos

Un amplio dispositivo de emergencias interviene desde las 07:40 horas de este jueves en el incendio de una vivienda situada en la calle Juan de Oñate, en el distrito Nervión, según ha informado Emergencias Sevilla.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como sanitarios, que han coordinado las labores de extinción y seguridad en la zona. A pesar de la intensidad del fuego, no se han registrado personas afectadas.

Las llamas han provocado daños materiales en todas las estancias del inmueble, principalmente como consecuencia del fuego y de la acumulación de humo. De acuerdo con la información facilitada por los servicios de emergencia, el foco inicial del incendio se localiza en el salón de la vivienda.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer el origen del incendio y determinar las circunstancias en las que se inició. Mientras continúan las actuaciones de los bomberos en el lugar, la calle Juan de Oñate permanece cortada al tráfico para garantizar la seguridad y facilitar las labores de los equipos de intervención