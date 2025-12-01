Inestabilidad en Sevilla durante el inicio de diciembre: estos son los días en los que se esperan lluvias

El final de noviembre y el inicio de diciembre llegan a Sevilla con tiempo inestable. La ciudad ya registró leves lluvias durante la mañana del domingo, anticipando un cambio de tendencia que marcará los próximos días. Así, diciembre comienza en Sevilla con varios días de inestabilidad meteorológica y con más precipitaciones a la vista, según la previsión de la Aemet.

El martes, un frente atlántico entrará por el noroeste peninsular y dejará lluvias en buena parte del país, incluyendo la capital andaluza. Será la jornada más inestable de la semana. Según la Aemet, ese día existe un 100% de probabilidad de lluvia entre las 6:00 y las 12:00, mientras que el riesgo se mantendrá en un 90% entre las 18:00 y las 24:00, con posibilidad de tormentas.

Previsión del tiempo en Sevilla para la primera semana de diciembre / Aemet

El miércoles 3 de diciembre continuará el tiempo revuelto, aunque con menor intensidad: se prevé un 55% de probabilidad de precipitaciones entre la medianoche y el mediodía. El jueves, la inestabilidad volverá a aumentar, con un 70% de probabilidad de lluvia entre las 12:00 y las 24:00.

Para quienes ya miran al cielo de cara al Puente de la Inmaculada, las previsiones son más tranquilizadoras. Por el momento, no se espera que el puente se vea afectado de forma significativa por las lluvias. Tanto el sábado 6 como el domingo 7 presentan un 40% de probabilidad de precipitaciones, un escenario más moderado que el de los días previos.

En cuanto a las temperaturas, el tiempo en Sevilla mantendrá valores similares a los de la última semana. Las mínimas se situarán entre los 6ºC y los 8ºC, mientras que las máximas oscilarán entre los 19ºC y los 21ºC, un ambiente fresco pero estable pese a la lluvia en Sevilla prevista para los primeros días del mes.