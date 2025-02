Inmovilizado otro taxi que tenía prohibido acercarse al aeropuerto de Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha inmovilizado otro taxi que tenía prohibido acercarse al aeropuerto de San Pablo. La intervención ha tenido lugar la mañana de este lunes, cuando los agentes municipales han detectado un vehículo cuyo titular de licencia está entre los últimos ocho detenidos de la operación contra la llamada mafia del taxi, que fueron arrestados el pasado 30 de enero. Estos ocho taxistas quedaron en libertad con cargos (están imputados por cuatro delitos: amenazas, daños, coacciones y pertenencia a organización criminal) y se les impuso la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del aeropuerto.

Al igual que hizo con los primeros 18 detenidos, el juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Sergio Escalona, no sólo impuso esta medida cautelar sobre los detenidos, sino también sobre las licencias de taxi de los mismos. Así, la prohibición se extendía también "a cualquier otra persona que, usando las licencias de taxi de los mismos, pretenda acceder al aeropuerto de Sevilla, o acercarse intencionadamente a menos de 500 metros".

Al volante no iba el titular de la licencia, que fue detenido el jueves, sino su hijo. Esto no fue impedimento para que los policías locales pudieran interceptar el vehículo en el aeropuerto de San Pablo e inmovilizarlo. El taxi fue trasladado por la grúa hasta el depósito municipal de vehículos, donde quedó a disposición del juzgado. El conductor que lo llevaba no fue detenido, aunque sí podría imputársele un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Este es el segundo taxi que se inmoviliza en el aeropuerto de Sevilla desde que entrara en vigor el turno rotatorio, el pasado sábado 1 de febrero. El primero fue este domingo, si bien el taxi podría ser devuelto a su propietario, ya que sobre la que pesaba la orden de alejamiento era sobre la hija del titular de la licencia y no sobre él, que era la persona que conducía el vehículo el domingo.

Actualmente hay 26 taxistas que tienen prohibido acercarse al aeropuerto de San Pablo por orden judicial, mientras que hay otros 17 que están siendo investigados por los mismos delitos. Estos últimos sí pueden seguir trabajando en la terminal aérea, donde hay una fuerte presencia de la Policía Local estos días para garantizar que se cumple el turno rotatorio sin conflictos ni incidentes. El Ayuntamiento de Sevilla estableció este sistema de turnos para tratar de acabar con el monopolio de un grupo de taxistas, pertenecientes a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, que han mantenido en los últimos años mediante amenazas, coacciones y sabotajes.