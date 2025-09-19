De las zarzas en las Setas de la Encarnación a La Giralda incorrupta: cómo sería la Sevilla del fin del mundo, según la IA

¿Cómo será Sevilla cuando ni tan siquiera queden sevillanos? Este ha sido el último experimento que el fotógrafo Miguel López (Utrera, 1992) ha compartido ante sus más de 25.000 seguidores en Instagram (@fotolopz). Se trata de imágenes generadas con Nano Banana, la nueva herramienta de Google Gemini, que edita imágenes con lengua natural a través de inteligencia artificial avanzada.

Para ello, el utrerano ha empleado sus propias fotografías de algunos monumentos icónicos de la capital hispalense. "Así sería Sevilla transformada en un escenario donde la naturaleza reclama lo suyo", suscribe López, sobre las imágenes de la Torre del Oro, la Giralda o las Setas de la Encarnación en pie tras un hipotético apocalipsis.

La Torre del Oro, en pie ante un mundo que ya no existe. / @fotolopz

En la publicación se puede ver asimismo una Plaza de España invadida por el musgo o el puente de Isabel II lleno de maleza. "Estoy flipando con los resultados. Sin duda, cada vez está siendo más complicado diferenciar la realidad de lo que vemos en redes", asegura el creador.

"A pesar del toque de realidad, La Giralda sigue teniendo encanto"

Estas estampas sevillanas generadas con inteligencia artificial no han dejado indiferentes a los seguidores del fotógrafo. "Me gusta especialmente la última, porque a pesar del toque de irrealidad sigue teniendo encanto", comenta un usuario sobre la foto de La Giralda. "The Last Of Us versión Sevilla", añaden.

Fotografía de La Giralda editada con inteligencia artificial. / @fotolopz

Pero entre las reacciones también ha quedado espacio para ironizar sobre el aspecto actual de la ciudad. "Por fin Sevilla tiene espacios verdes", ironiza el artista urbano Bisho Sevillano. Los más críticos, sentencian: "Básicamente, como darte un paseo por La Cartuja".

Plaza de España, invadida por el musgo en una recreación con inteligencia artificial. / @fotolopz

Sobre Miguel López, autor de las fotografías

Miguel Ángel López Burgos es fotógrafo y escritor. Su trabajo se dio a conocer en redes sociales y desde sus inicios ha destacado como fotógrafo de paisaje. Tras participar en varios concursos, no fue hasta 2015 cuando empezó a compartir sus fotografías con el nombre de Fotolopz.

Su recorrido por el mundo de la fotografía empezó de manera totalmente autodidacta y en la actualidad se ha convertido en un referente para muchas de las personas que siguen y comparten su trabajo a diario. Más tarde, en 2021 y tras varios años de experiencia decidió escribir y publicar su primer libro titulado Caminando: De Sarria a Santiago, en el que cuenta su paso por la ruta jacobea y comparte sus mejores consejos y recomendaciones para esta aventura.