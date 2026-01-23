La borrasca Ingrid descarga una intensa granizada en Sevilla

El paso de la borrasca Ingrid no ha activado, por el momento, ningún aviso meteorológico en Sevilla. Sin embargo, pasadas las 16:30 de este viernes, un frente asociado al sistema ha dejado una fuerte granizada en distintos puntos de la ciudad y en las localidades próximas.

El episodio, aunque breve, ha sido de gran intensidad y ha venido acompañado de tormenta, sorprendiendo a numerosos sevillanos. En pocos minutos, el granizo ha llegado a acumularse en el suelo y sobre los vehículos.

Las redes sociales se han llenado rápidamente de imágenes y vídeos que muestran la magnitud del fenómeno, con calles y coches cubiertos por pequeñas bolas de hielo.

La inestabilidad meteorológica continuará durante el fin de semana. Para este viernes, la previsión apunta a una probabilidad de lluvia del 100 % hasta las 18:00 horas y del 80 % hasta la medianoche. El sábado se esperan nuevas precipitaciones entre las 06:00 y las 12:00, mientras que el domingo la probabilidad de lluvia será del 100 % a lo largo de toda la jornada.