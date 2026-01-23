La borrasca Ingrid descarga una intensa granizada en Sevilla
El episodio, aunque breve, ha sido de gran intensidad y ha venido acompañado de tormenta
Estas son las horas en las que más lloverá este viernes
El paso de la borrasca Ingrid no ha activado, por el momento, ningún aviso meteorológico en Sevilla. Sin embargo, pasadas las 16:30 de este viernes, un frente asociado al sistema ha dejado una fuerte granizada en distintos puntos de la ciudad y en las localidades próximas.
El episodio, aunque breve, ha sido de gran intensidad y ha venido acompañado de tormenta, sorprendiendo a numerosos sevillanos. En pocos minutos, el granizo ha llegado a acumularse en el suelo y sobre los vehículos.
Las redes sociales se han llenado rápidamente de imágenes y vídeos que muestran la magnitud del fenómeno, con calles y coches cubiertos por pequeñas bolas de hielo.
La inestabilidad meteorológica continuará durante el fin de semana. Para este viernes, la previsión apunta a una probabilidad de lluvia del 100 % hasta las 18:00 horas y del 80 % hasta la medianoche. El sábado se esperan nuevas precipitaciones entre las 06:00 y las 12:00, mientras que el domingo la probabilidad de lluvia será del 100 % a lo largo de toda la jornada.
También te puede interesar