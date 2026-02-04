La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en imágenes

La provincia de Sevilla permanece este miércoles bajo alerta meteorológica debido a los efectos de la borrasca Leonardo, que ha dejado intensas lluvias y viento desde primeras horas del día. Las condiciones adversas han tenido consecuencias directas en infraestructuras, cauces y servicios, obligando a activar medidas de prevención y respuesta en todo el territorio.
1/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
2/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
3/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
4/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
5/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
6/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
7/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
8/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
9/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
10/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
11/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
12/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
13/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
14/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
15/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
16/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
17/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
18/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
19/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
20/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
21/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
22/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
23/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
24/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
25/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
26/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
27/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
28/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
29/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio
30/30La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos/Ismael Rubio