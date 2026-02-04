DIRECTO
Alerta roja por lluvias en Andalucía | Riesgo de inundaciones y última hora de los avisos
La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos
La intensa lluvia del miércoles 4 de Febrero, todas las fotos / Ismael Rubio

La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en imágenes

Aunque no con la virulencia de otras provincias andaluzas, la borrasca Leonardo se ha dejado sentir también en Sevilla

Última hora y avisos sobre la borrasca Leonardo en Sevilla y Andalucía

Ismael Rubio

04 de febrero 2026 - 11:29

La provincia de Sevilla permanece este miércoles bajo alerta meteorológica debido a los efectos de la borrasca Leonardo, que ha dejado intensas lluvias y viento desde primeras horas del día. Las condiciones adversas han tenido consecuencias directas en infraestructuras, cauces y servicios, obligando a activar medidas de prevención y respuesta en todo el territorio.

