La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos / Ismael Rubio

La lluvia y el viento azotan Sevilla, al paso de la Borrasca Leonardo

Sevilla cierra el muro de defensa por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir

Ismael Rubio

05 de febrero 2026 - 14:03

Segundo día de lluvias en la ciudad, con el añadido de fuertes vientos en este 5 de febrero, que dejan estas estampas en la capital.

