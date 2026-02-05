La lluvia y el viento azotan Sevilla, al paso de la Borrasca Leonardo

Segundo día de lluvias en la ciudad, con el añadido de fuertes vientos en este 5 de febrero, que dejan estas estampas en la capital.
1/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
2/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
3/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
4/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
5/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
6/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
7/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
8/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
9/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
10/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
11/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
12/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
13/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
14/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
15/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
16/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
17/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
18/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
19/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
20/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
21/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
22/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
23/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
24/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
25/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
26/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
27/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
28/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
29/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
30/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
31/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
32/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
33/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
34/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
35/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
36/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
37/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
38/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
39/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
40/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
41/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
42/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio
43/43
La intensa lluvia en Sevilla al paso de la Borrasca Leonardo en fotos
/
Ismael Rubio