Intervenidas varias armas de fuego en una operación policial en las Tres Mil Viviendas

La Policía Nacional intervino este domingo varias armas de fuego en una nueva operación desarrollada en las Tres Mil Viviendas. Se han decomisado armas cortas y largas, y algunas fuentes apuntan que también se ha requisado un fusil de asalto AK-47, conocido popularmente como kalashnikov. Un arma de guerra similar a la que se ha empleado en algunas ocasiones en tiroteos ocurrido en las Tres Mil Viviendas. En la operación hubo varios detenidos, y los agentes se han incautado también de distintas sustancias estupefacientes, como marihuana, heroína y cocaína.

Ahora se investiga si estas armas fueron las que se emplearon en algunos de los últimos tiroteos ocurridos en el barrio. Uno de ellos fue el del pasado 7 de noviembre, que fue denunciado en redes sociales por el cura de la parroquia de Jesús Obrero, Sergio Codera. En aquella ocasión no hubo heridos, pero las tensiones continuaron en el Polígono Sur, que ha sido escenario de al menos otros dos incidentes con armas de fuego en las últimas semanas. Uno tuvo lugar el 25 de noviembre y fue un fuego cruzado entre dos familias entre las calles Libro del buen amor y Basilisco.

El más reciente sucedió sobre las cinco de la tarde del pasado viernes en la zona de los Colorados, como se conoce en el barrio a esta zona de la barriada de Murillo por el color de las fachadas de los bloques. Según explicaron distintas fuentes, fue una pelea entre miembros de la misma familia, que terminaron a tiros. Hubo dos personas heridas. La Policía recogió numerosas vainas y cartuchos en la zona y los heridos tuvieron que ser atendidos y trasladados en ambulancia.

A raíz de este último incidente, la Policía se desplegó en el barrio para detener a los implicados. Numerosos agentes participaron en los registros del domingo, llevados a cabo en la esquina de Luis Ortiz Muñoz con la calle Tío Mariano Vizarraga. Hubo varias personas detenidas, dos de las cuales han ingresado en prisión provisional. Los detenidos están relacionados con el clan de los Mariano.