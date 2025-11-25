La Policía investiga un nuevo tiroteo en las Tres Mil Viviendas

La Policía Nacional está investigando un nuevo tiroteo ocurrido la madrugada de este martes en las Tres Mil Viviendas. Los disparos tuvieron lugar entre las calles Libro del Buen Amor y El Basilisco, de lado a lado de la avenida Orfebre Cayetano González, que cruza entre ambas vías. No hay constancia de que ninguna persona resultara herida, pero la Policía sí recogió numerosas evidencias y restos del tiroteo en la zona.

El 091 recibió una primera llamada a las once de la noche del lunes, alertando de unos disparos en la calle Basilisco. Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al aviso, pero en principio no vieron nada extraño. Después, sobre la una menos cuarto de la madrugada, entró otra llamada similar. La Policía volvió a acudir y ya comprobó que el aviso era cierto y que se había producido un intercambio de disparos en el lugar.

Los agentes realizaron una inspección ocular de la zona y han recuperado numerosos cartuchos percutidos y sin percutir, tanto de arma corta como de escopeta. Por el momento no hay ninguna persona detenida, si bien la investigación sobre lo ocurrido continúa abierta.

Este tipo de incidentes son, por desgracia, demasiado frecuentes en el Polígono Sur. La tarde del 7 de noviembre hubo otro tiroteo, que fue denunciado en las redes sociales por el párroco de Jesús Obrero, Sergio Codera.

El 12 de octubre de 2024 se produjo otro tiroteo, en el que se emplearon armas de guerra. En concreto, un kalashnikov desde el que se dispararon balas trazadoras al aire. Este momento fue grabado en vídeo por varios vecinos y difundido a través de chats de mensajería y redes sociales. Esto motivó la reacción de la Policía Nacional, que puso en marcha la operación Vulcano contra la tenencia de armas y el tráfico de drogas (ambos delitos suelen ir aparejados) no sólo en este barrio, sino también en otros de Sevilla.