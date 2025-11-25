La Justicia anula la expulsión de una guardia civil en prácticas porque padece diabetes

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la expulsión de una guardia civil alumna en prácticas, natural de Sevilla. Esta agente fue expulsada del cuerpo porque padece diabetes. Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Sevilla han conseguido que la Justicia anule esta decisión.

El alto tribunal madrileño estimó íntegramente el recurso contencioso-administrativo presentado por la guardia alumna, que anula la resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de 18 de abril de 2023, que acordaba su baja del centro de formación por “insuficiencia de condiciones psicofísicas”. La Dirección había justificado la exclusión basándose en que padecía diabetes mellitus tipo 1 y que la misma requería “terapia sustitutiva continua”, una causa de exclusión según la normativa.

La sentencia, dictada el 4 de noviembre de 2025, considera la actuación administrativa como “no ajustada a Derecho”, según informó ayer la AUGC de Sevilla en una nota de prensa. El fallo se apoya firmemente en las pruebas que demuestran el óptimo control de la enfermedad. El tribunal pudo comprobar que, gracias a su prescripción farmacológica, no requería actualmente tratamiento con insulina, desvirtuando así la causa de exclusión aplicada por la administración.

Los informes médicos aportados por la representación jurídica de AUGC, que ejerce el abogado José Luis GanforninaFalcón, concluyeron que la patología que presenta la paciente no le impide realizar su actividad con total normalidad. Es apta para todas las funciones propias de su trabajo, incluyendo aquellas que requieran un mayor esfuerzo físico.

Además, el tutor de prácticas de la alumna informó que ésta exhibía unas condiciones excepcionales para ejercer la profesión de guardia civil, y que no había existido ninguna incidencia o baja en su periodo de servicio. La Justicia declara por tanto el derecho de la guardia a continuar la fase de prácticas.

La Dirección General de la Guardia Civil deberá abonar las cantidades correspondientes a la retribución básica que la alumna habría percibido desde la fecha de suspensión de sus prácticas, el 21 de diciembre de 2021, más los intereses legales. En caso de superar el proceso selectivo, deberá ser incluida en el puesto del escalafón que le hubiera correspondido en su promoción, con reconocimiento de antigüedad a todos los efectos.

AUGC destaca que este fallo judicial subraya la necesidad de que la administración adapte sus cuadros de exclusiones a la evidencia científica, siguiendo el espíritu del acuerdo del Consejo de Ministros de 2018 que buscaba eliminar la diabetes como causa automática de exclusión en el acceso al empleo público.