La Guardia Civil formó durante cuatro días en Sevilla a 28 de sus agentes en la respuesta ante incidentes de tipo nucleares, radiológicos, biológicos y químicos (NRBQ). La sesión de este viernes se desarrolló en el Puerto de Sevilla. En las jornadas participaron guardias civiles de las comandancias de Sevilla, Huelva, Cáceres y Badajoz. Estas sesiones siguen a las celebradas en la comandancia de Almería entre el 20 y el 24 de octubre.

El objetivo de las jornadas es mantener la operatividad y eficacia del sistema NRBQ de la Guardia Civil en su nivel básico, que corresponde a las unidades territoriales de la Zona de Andalucía y la de Extremadura, dotándolas con capacidades técnicas y operativas para actuar como primeras unidades de respuesta ante incidentes de esta naturaleza.

Estas unidades, al actuar como primeras intervinientes, desempeñan funciones claves como la zonificación y aseguramiento de las áreas de riesgo. También participan en la evacuación de posibles afectados, hasta la llegada de las unidades NRBQ especializadas. Además, se encargan de prestar los apoyos requeridos por las autoridades competentes dentro de sus capacidades operativas.

La formación la imparten los especialistas de la Unidad Central Operativa NRBQ, perteneciente al servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ (SEDEX-NRBQ), con sede en Valdemoro (Madrid), con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 2, con base en Sevilla.

Las jornadas se han impartido entre los días 3 y 7 de noviembre, finalizando con un ejercicio práctico en el que se simuló una situación de emergencia real con presencia de agentes NRBQ, poniendo a prueba los protocolos de intervención, aislamiento y apoyo en una escena contaminada.

La Guardia Civil recuerda en una nota de prensa que es actualmente "un referente internacional en la respuesta ante amenazas de tipo NRBQ", contando con más de 2.500 agentes formados y dotados de material específico, distribuidos en 100 unidades operativas en todo el Territorio nacional.

Este sistema escalonado de respuesta permite una intervención inmediata, eficaz y segura en cualquier punto de España ante incidentes que impliquen sustancias peligrosas, protegiendo tanto a la ciudadanía como al personal interviniente.

El ejercicio fue explicado por el comandante Marcelino Naranjo. Consistió en lo siguiente: En el Puerto de Sevilla se ha producido un pequeño accidente con maquinara de estiba de mercancías, al haber perdido su operador el control. Varios contenedores han resultado dañados de escasa consideración.

Al personarse una patrulla de la Policía Portuaria e intentar interrogar al trabajador sobre lo sucedido, éste sale corriendo rápidamente y huye de la zona. Los policías portuarios escuchan voces procedentes del interior de uno de los contenedores.

Al abrir el contenedor, hallan en su interior a varias personas que se encuentran en muy mal estado de salud, y no pueden caminar por sí solas debido a la gran debilidad que presentan. Dentro del contenedor se aprecia un fuerte olor y se observan restos de vómitos y heces. Sanidad Exterior solicita la colaboración de la Guardia Civil para el traslado de estas personas a un Centro Sanitario.

Cuando la Unidad de Primera Intervención (UPR) de la Guardia Civil llega al Puerto, se equipa con los EPIs y montan la estación de descontaminación. Una vez montada la estación de descontaminación, se establece un cerco de seguridad para evitar que las personas que se encuentran en el contenedor huyan y poder trasladarlos al centro sanitario. Además, se impide el acceso de personas sin las debidas medidas de protección para evitar posibles contagios y la propagación de enfermedades. Una vez trasladadas las personas localizadas en el contenedor, se procede a la retirada del cerco de seguridad, descontaminación de los intervinientes y desmontaje de la estación de descontaminación.