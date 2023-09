Los investigadores reivindican en Sevilla la importancia de la financiación de sus proyectos sobre el cáncer

Enrique de Álava, investigador del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) y jefe del departamento de Anatomía Patológica en el Hospital Virgen del Rocío, está investigando en un proyecto de medicina de precisión aplicada al sarcoma con el fin de crear una red de expertos en toda España que pongan en común los casos de este tipo de cáncer raro diagnosticados para extraer aprendizajes, hacer un diagnóstico más preciso y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Este estudio no habría sido posible sin la financiación de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Sevilla "porque la pandemia cáncer no empieza y termina, necesita una clara apuesta por la investigación sostenida en el tiempo como ofrece la asociación", ha dicho este lunes el investigador.

Por eso, el doctor De Álava ha reivindicado la importancia de la financiación de los proyectos durante un desayuno informativo celebrado este lunes en la sede de la Fundación Progreso y Salud, organizado junto a la AECC con motivo del Día Mundial de la Investigación del Cáncer, que tendrá lugar el próximo día 24. Además de De Álava, han estado presentes la también investigadora Vivian Capilla, la coordinadora científica de la Red Andaluza de Diseño y Translación de Terapias avanzadas de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, Gloria Carmona; el jefe de Servicio de Oncología Médica del Virgen del Rocío, Javier Salvador Bofill; y los presidentes de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla y de la Fundación Progreso y Salud, Jesús Maza y Gonzalo Balbontín, respectivamente, como organizadores del evento, que ha servido para presentar la campaña informativa bajo el título 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida.

En sus intervenciones, tanto Maza como Balbontín han sido contundentes. "Hay que transmitir la importancia de conseguir más fondos y promover la investigación, pero, sobre todo, de que se le de el reconocimiento social que merecen los investigadores acorde con la importancia de la labor que realizan", ha dicho el presidente de la AECC en Sevilla. "No es de recibo que nuestros investigadores, que tendrían que dedicarse a investigar, en el contexto actual de nuestro país, dediquen una parte muy importante de su tiempo a buscar el dinero para financiar sus proyecto. Este tiempo es tiempo inútil para la investigación", ha añadido con contundencia.

Su homólogo en la Fundación Progreso y Salud ha dado a conocer sus líneas de trabajo, donde la clave del progreso es la innovación. Ha reconocido la red de profesionales de la investigación que se enmarcan en la estrategia de I+i de Andalucía. "Herramientas que permitirán captar más recursos económicos y humanos, y a su vez ganar en competitividad a nivel nacional e internacional", dijo.

En el ámbito nacional, la AECC tiene destinados 104 millones en 565 ayudas a proyectos de investigación oncológica. En la actualidad, la Asociación es la entidad privada y social que más fondos destina. Por contra, el gasto en España en I+D por habitantes es diez veces menor que Países Bajos y ocho veces menor que el de Alemania. De hecho, desde la Fundación han apuntado que, "sólo entre el 4% y el 10% de los proyectos de investigación que llegan a las convocatorias competitivas son financiados". "El resto desaparece", apostillan. La Fundación ha detallado que anualmente se captan más de 100 millones para proyectos de investigación, de los que 30 se dedican a Oncología, lo que permite tener activas en la actualidad 250 investigaciones.

El jefe de Oncología del Virgen del Rocío, Javier Salvador Bofill, ha reforzado este mensaje. "Hace falta un facilitador para que el investigador se centre en investigar y no en captar fondos", ha dicho. El oncólogo ha puesto como ejemplo la pandemia del Covid, "cuando a todo el mundo le quedó claro que invertir en investigación tiene un impacto directo en resolver problemas de salud con mayor rapidez". En su opinión, este problema de la falta de inversiones no es sólo del Gobierno, sino también de que la sociedad considere la investigación como una prioridad, de ahí la importancia de "sensibilizar a la ciudadanía". "El ciudadano no tiene integrada la importancia de invertir en investigación y el objetivo tiene que ser sensibilizar sobre el impacto directo de ésta en la salud porque la magnitud del recurso está directamente relacionada con la cantidad invertida", ha destacado.

En el encuentro también ha presentado el proyecto que lidera la investigadora de la Fundación Progreso y Salud en Cabimer, Vivian Capilla. El trabajo, que también arrancó con fondos aportados por la AECC, consiste en explorar las propiedades terapéuticas de las células madre en modelos de enfermedades neurológicas, como los tumores cerebrales, esclarecer los mecanismos subyacentes a sus efectos terapéuticos y desarrollar nuevas estrategias para mejorar su potencial regenerador. En concreto, destaca el proyecto +Vida, de terapias celulares personalizadas para mejorar la calidad de vida en el cáncer cerebral pediátrico, donde trabajan en cómo reducir las secuelas neurológicas asociadas al uso de la radioterapia oncológica.

La investigadora Gloria Carmona ha desgranado el trabajo que realiza la Fundación Progreso y Salud en terapias avanzadas en Andalucía, en concreto sobre el cáncer, en el campo del desarrollo de las prometedores terapias CART.

La Asociación ha aprovechado el evento para recordar que los pacientes y familiares pueden encontrar en la misma acompañamiento y asesoramiento médico, además de atención y orientación social y psicológica, junto a la participación en talleres, eventos y encuentros de bienestar, formación y recreativos.