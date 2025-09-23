Investigan un posible trato vejatorio a un menor con autismo en una ruta escolar de Sevilla

El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha abierto diligencias previas tras la denuncia de una madre que acusa a la conductora de una ruta escolar de haber infligido un trato vejatorio a su hijo, un menor de 11 años con un grado severo de dependencia por Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La madre, que ha solicitado mantener el anonimato y reside en una localidad cercana a Sevilla, presentó la denuncia el pasado 10 de junio, y ha informado también de los hechos a la Fiscalía de Discapacidad y a la Delegación de Educación. Según su testimonio, desde entonces la empresa responsable de la ruta escolar no ha sustituido a la conductora, lo que ha obligado al menor a permanecer en casa esta semana, ya que la madre se ha visto impedida para llevarlo por motivos médicos.

La denuncia, presentada conjuntamente por ambos progenitores, se produjo después de que el centro educativo, un colegio de educación especial de Sevilla, alertara a la familia de que el menor llegaba "muy alterado" y mojado durante varios días consecutivos, entre el 4 y el 6 de junio.

La madre asegura que, tras contactar con el equipo directivo del colegio, supo que la conductora habría amenazado al niño con castigos y con "echarle lejía" si no obedecía durante el trayecto. La furgoneta en cuestión transporta a seis menores con necesidades especiales. Tanto la conductora como la monitora que la acompañaba, esta última ya apartada del servicio, están citadas como investigadas en el procedimiento judicial.

La empresa encargada del transporte escolar es Autocares Haro, con sede en Villaverde del Río. Su propietario, Pedro Haro, ha negado categóricamente los hechos y ha anunciado acciones legales contra la madre por presunta difamación. Según su versión, el menor solía quitarse el arnés de seguridad y mostraba comportamientos agresivos, golpeando tanto a la monitora como a la conductora. Añade que el niño se mojaba voluntariamente con una botella de agua que portaba, y que intentaba evitar que se la retiraran.

Haro ha señalado que, debido a esta situación, varias monitoras han renunciado en los últimos años a trabajar en esa ruta.

El centro educativo ha activado el protocolo correspondiente ante posibles casos de maltrato, lo cual ya ha sido comunicado oficialmente a la Delegación de Educación. El menor, con un 60% de discapacidad reconocida, recibe tratamiento farmacológico y tiene concedida la dependencia en grado severo.