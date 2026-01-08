Investigan un vídeo de un joven subido al capó de un coche en marcha en la SE-30 de Sevilla

En los últimos días se ha hecho viral en redes sociales un vídeo en el que se observa a un joven subido al capó de un vehículo en marcha en plena SE-30 de Sevilla, una de las principales vías de circunvalación de la capital hispalense. Las imágenes, grabadas desde el interior del coche, muestran una situación de máxima tensión y peligro tanto para las ocupantes del turismo como para el resto de conductores.

En el vídeo se aprecia cómo la conductora y la copiloto, que es quien graba la escena, viven momentos de auténtica angustia, repitiendo expresiones como “por Dios” ante el temor de lo que está ocurriendo. El joven, lejos de bajarse, permanece sobre el capó mientras el coche continúa circulando, negándose aparentemente a descender del vehículo.

El individuo, vestido solo con un pantalón y sin camiseta, se agarra al parabrisas, se mueve sobre el capó y llega incluso a golpear la luna delantera con las manos, realizando gestos hacia la conductora y su acompañante. En uno de los momentos más desconcertantes del vídeo, llega a dar un beso al cristal, mientras el turismo continúa su marcha como si se tratara de un medio de transporte más.

Durante la grabación, la copiloto insta a la conductora a pedir ayuda: “Llama a la Policía”, le dice, ante una escena que resulta tan insólita como peligrosa.

Las imágenes continúan hasta que el vehículo se detiene en una gasolinera, momento en el que la conductora no deja de tocar el claxon. En ese instante, el joven vuelve a subirse encima del coche, sin que se observe una resolución clara de la situación. El vídeo finaliza sin mostrar cómo concluyen los hechos, lo que ha generado aún más inquietud entre los usuarios de redes sociales.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado que se desconoce el origen exacto del vídeo y la fecha en la que ocurrieron los hechos. Asimismo, han indicado que no constan registros de llamadas ni denuncias relacionadas con este suceso. No obstante, confirman que se están investigando los vídeos que circulan en redes sociales para esclarecer lo ocurrido.