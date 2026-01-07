Segundo vuelco de un coche en Sevilla en cuatro días: un conductor de 58 años sale ileso en Manuel Siurot

2025 acabó en Sevilla con una serie preocupante de accidentes de tráfico con varias víctimas mortales y 2026 ha empezado sin fallecidos pero con dos vuelcos en apenas cuatro días. El 3 de enero fue un hombre de 57 años el que acabó con heridas leves tras chocar contra una farola en Doctor Fedriani en dirección a San Jerónimo y este miércoles le ha tocado a otro conductor casi de la misma edad, 58 años en este caso, que también ha vuelto su vehículo del revés tras otro incidente en la avenida Manuel Siurot a la altura del Cuartel de Eritaña. Este varón ha salido ileso de tan aparatoso suceso.

Según ha informado el canal municipal Emergencias Sevilla, el siniestro se produjo sobre las seis de la mañana por causas que está investigando la Policía Local. Todavía era de noche y el tráfico era escaso en la zona, en el tramo entre la avenida de la Guardia Civil y Cardenal Bueno Monreal. Lógicamente, la circulación tuvo que ser desviada mientras los Bomberos volteaban el coche accidentado y los sanitarios atendían al conductor, que afortunadamente no sufrió daños físicos. Además, dio negativo en la prueba de alcoholemia.

La Policía Local, además de hacerse cargo de la investigación del siniestro, mantuvo los desvíos de tráfico hasta que la grúa se llevó el coche y Lipasam retiró los restos de aceite que quedaron sobre la calzada en sentido hospital Virgen del Rocío. De todas formas, esos 100 metros de vía quedaron anulados para la circulación en ambos sentidos. No duró mucho la anomalía, ya que el trabajo de los distintos operarios fue diligente y a las 7.40 de la mañana se restableció el tráfico con normalidad.