Otro accidente de tráfico en Sevilla: herido leve un conductor tras volcar su coche y chocar contra una farola

Un hombre de 57 años ha resultado herido como consecuencia de un accidente de tráfico que ha ocurrido este sábado por la mañana en la avenida Doctor Fedriani, en el tramo que pasa junto al cementerio de San Fernando camino de la barriada de San Jerónimo. El vehículo que conducía la víctima ha volcado por causas que está investigando la Policía Local y posteriormente ha chocado contra una farola. Pese a lo aparatoso del suceso, el varón sólo ha sufrido heridas leves, según ha informado el canal oficial Emergencias Sevilla, dependiente del Ayuntamiento.

El incidente ha sucedido sobre las diez de la mañana. A esa hora han informado las autoridades de que la Policía había activado desvíos de tráfico en Doctor Fedriani como consecuencia de "un siniestro vial por vuelco". Pocos minutos después, afortunadamente, la comunicación ha sido que el conductor del turismo había resultado herido leve. En el mismo lugar del accidente fue atendido por una dotación del 061 que fue activada, junto con dos ambulancias más y un camión de Bomberos.

Según ha informado el Ayuntamiento, el coche colisionó contra una farola que está ubicada en la mediana de esta avenida que comunica la Macarena con San Jerónimo. En la fotografía aportada por el propio Consistorio se aprecia la parte frontal del coche vuelta del revés en perpendicular a ese pequeño tramo que separa los dos sentidos de la circulación.

La resolución del incidente, en cualquier caso, ha sido rápida. Poco después de las 10.30 horas, Emergencias Sevilla confirmó que el tráfico ya había sido restablecido "parcialmente" mientras los operativos que han acudido al lugar finalizan los trabajos con el fin de determinar qué ha pasado.