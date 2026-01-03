Un brote de gripe A en la residencia de la Santa Caridad de Sevilla deja cinco fallecidos

Fachada de la iglesia del Señor San Jorge del Hospital de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, en una imagen de archivo..

El Servicio de Vigilancia de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ha confirmado la declaración de un brote de gripe A en la residencia de mayores del Hospital de la Santa Caridad, en Sevilla capital, que ha afectado a diez personas, nueve residentes y un trabajador del centro, auxiliar de enfermería.

De los residentes contagiados, cinco han precisado ingreso hospitalario y han fallecido, según ha confirmado la autoridad sanitaria autonómica. El brote ha activado los protocolos de prevención y control en este centro asistencial sevillano, uno de los más emblemáticos de la ciudad.

Como consecuencia de esta situación sanitaria, la Hermandad del Baratillo ha anunciado la suspensión de las actividades navideñas que tenía previstas en el hospital. En un comunicado difundido a través de redes sociales, la corporación informó de la cancelación de la tradicional visita de Sus Majestades los Reyes Magos, prevista para este viernes, a petición expresa de la propia institución.

En la publicación, la hermandad explica que la decisión se adopta "debido a un brote vírico que está afectando a un grupo relevante de residentes y que, tristemente, ha provocado ya el fallecimiento de algunos de ellos", y expresa su cercanía a los familiares, residentes y trabajadores del centro. No obstante, y siguiendo el procedimiento aplicado durante la pandemia, la hermandad hará llegar los regalos a los residentes a través del personal del hospital, con el objetivo de evitar cualquier riesgo añadido para su salud.

Descenso de la incidencia

El brote se produce en un contexto de descenso generalizado de la incidencia de la gripe en Andalucía durante la última semana analizada, del 22 al 28 de diciembre de 2025, coincidiendo con las fiestas navideñas. Según los datos difundidos este viernes por la Consejería de Sanidad, la tasa de síndrome gripal en la comunidad ha pasado de 79 a 45,2 casos por cada 100.000 habitantes.

No obstante, en la provincia de Sevilla la incidencia sigue situándose entre las más altas de Andalucía, con 58,7 casos por 100.000 habitantes, solo igualada por Granada y por encima de la media regional. En cuanto a las infecciones respiratorias agudas (IRA), Sevilla registra una tasa de 337,7 casos por 100.000 habitantes, una de las más elevadas de la comunidad, únicamente superada por Cádiz y Jaén.

El consejero de la Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha advertido de que este descenso "puede estar influido por los días festivos" y ha pedido “no bajar la guardia”, al tiempo que ha recordado que Andalucía continúa en niveles epidémicos.

Vacunación

En materia de prevención, Sevilla también encabeza los datos de vacunación. En la provincia se han vacunado frente a la gripe 440.578 personas, la cifra más alta de toda Andalucía, y 207.356 frente a la covid. A nivel autonómico, la campaña continúa activa, con 1.881.411 personas vacunadas contra la gripe y 768.030 frente al coronavirus.

Asimismo, en Sevilla se ha inmunizado frente al virus respiratorio sincitial (VRS) a 9.405 bebés, lo que representa un 95,5% del total de menores incluidos en la campaña, uno de los porcentajes más altos de la comunidad.

Desde la Junta de Andalucía se insiste en que la vacunación sigue siendo “la mejor herramienta para proteger a las personas vulnerables” y se recuerda que el uso de mascarilla es obligatorio en aquellos centros sanitarios donde se haya activado el Plan de Alta Frecuentación en varias ocasiones durante la última semana.