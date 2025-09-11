Los invitados de la entrega del XIII Premio Clavero en imágenes

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra fue distinguido este miércoles en Sevilla con el XIII Premio Manuel Clavero, otorgado por el Grupo Joly y la Fundación Persán. La ceremonia contó con la participación del ex presidente Felipe González, encargado de presentar al galardonado.

Durante su intervención, Guerra subrayó que la labor de quienes se reconocen como demócratas debe centrarse en “preservar la unidad de España”. En este sentido, afirmó: «Cuando se cambia gravemente el sistema fiscal de un Estado, lo que se cambia es el Estado. El trabajo de todos los que se sienten demócratas es el de preservar la unidad de España, que no es un eslogan, no es otra cosa que la igualdad de todos los espectadores».

El acto, celebrado en la capital andaluza, reunió a destacadas personalidades de la vida política y social, poniendo en valor la figura de Guerra y su trayectoria. El Premio Manuel Clavero reconoce cada año a quienes contribuyen con su compromiso público a fortalecer los valores democráticos.