Los invitados de la entrega del XIII Premio Clavero en imágenes

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra fue distinguido este miércoles en Sevilla con el XIII Premio Manuel Clavero, otorgado por el Grupo Joly y la Fundación Persán. La ceremonia contó con la participación del ex presidente Felipe González, encargado de presentar al galardonado.
Durante su intervención, Guerra subrayó que la labor de quienes se reconocen como demócratas debe centrarse en “preservar la unidad de España”. En este sentido, afirmó: «Cuando se cambia gravemente el sistema fiscal de un Estado, lo que se cambia es el Estado. El trabajo de todos los que se sienten demócratas es el de preservar la unidad de España, que no es un eslogan, no es otra cosa que la igualdad de todos los espectadores».
El acto, celebrado en la capital andaluza, reunió a destacadas personalidades de la vida política y social, poniendo en valor la figura de Guerra y su trayectoria. El Premio Manuel Clavero reconoce cada año a quienes contribuyen con su compromiso público a fortalecer los valores democráticos.
1/48Alonso Araujo y Nieves Romero/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
2/48Alberto Marina, Juan Aguilera y Gabriel Rojas/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
3/48Alfonso Guerra Reina y Carmen Reina.jpg/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
4/48Alfonso Guerra, Carlos Castro, Francisco Castañares, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Cándido Méndez, Antonio Claret, Antonio Ojeda Escobar, Antonio Ramírez y Antonio Collantes/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
5/48Ana Jauregui, Rocío Blanco y José Antonio Nieto/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
6/48Antonio Sanz y Tomás Valiente/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
7/48Antonio Cruz, Consuelo Varela, Juan Gil, Carolina España, David Fernández, Miguel Ángel Castro, Manuel Cardenete, Amalia Acosta, Antonio Ortiz, Asunción Navarro/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
8/48Antonio Martín García, Francisco Herrero y Ricardo Pumar/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
9/48Antonio Muñoz, Vicente Martín, Rocío Blanco, Tomás Valiente, Juan Ignacio Zafra, Antonio Pacual, Jerónimo Paez, Francisco Herrero y Francisco Oliva/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
10/48Antonio Pascual y Joaquín Segovia/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
11/48Carolina España, David Fernández/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
12/48Braulio Medel, José Rodríguez de la Borbolla, Jerónimo Páez, José María O´Kean y Juan Ignacio Zafra/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
13/48Cristina Salazar y José María de Cárdenas/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
14/48Curro Ferraro, Carmen Salas, María Luisa Ríos/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
15/48Carlos Colón, María Gracia Lasso de la Vega, Carmen Obacho y Alfonso Pérez de los Santos/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
16/48Guillermo Vázquez Consuegra y Elena Laredo/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
17/48Fermín Caballero, Antonio Claret, Antonio Delis, Concha Cobreros, Francisco Moreno, Antonio Ojeda, Juan López Alonso/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
18/48Florencio Baltasar, Manuel Jiménez Barrios, Julian García de la Borbolla y Rafael Sánchez Durán/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
19/48Felipe Gonzlez y Alfonso Guerra/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
20/48Enrique Moreno de la Cova, Jaime Montaner, Juan José López Garzón y Germán Palomino/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
21/48Javier Menéndez y Luis Rey/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
22/48Guillermo Vázquez, Manuel Chaves, Braulio Medel,Elena Laredo, Curro Ferraro/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
23/48Javier Valdecantos, Fátima Cabrera, Manuel Clavero, Leonardo Neri/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
24/48José Antonio Matz y Ignacio Soro/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
25/48Guillermo Vázquez Consuegra, Elena Lareda y Ignacio Martínez/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
26/48Juan José Sánchez y Francisco Jerez/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
27/48José Manuel García Quilez y José María Farre/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
28/48José María Pérez, Jesús Garrido, Carlos López, Guillermo Martin/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
29/48José Carlos Ruiz-Berdejo y Sigurtà, Cllia Muchetti, Miguel Ángel de la Rosa, Federico Argüelles, Javier Olías, Catherine Florit, María Luisa Halcón, Inés de Parias Halcón y Antonio Fragero/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
30/48José Luis Ballester, María Teresa García-Izquierdo, Carlos Galvez, Rafael Monsalves, Rafael Sánchez Durán, Natividad García, Manuel de la Cruz, Reyes Sosa, José Moya Yoldi y Joaquín Segovia/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
31/48Manuel Chaves, Evangelina Rodríguez Naranjo y Alejandro Martín/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
32/48Luis Miguel Martín Rubio, Isabel Morillo, Marta Triano, Santiago Herrero, Anselmo Presencio, Jaime Artillo, Oliva Luque, Alejandro Martín, Evangelina Rodríguez Naranjo y María Delgado/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
33/48Manuel de la Cruz, Natividad García, Carlos Gálvez y Raúl Jara/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
34/48Leonardo García de la Borbolla y Carlos Navarro/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
35/48Manuel Camas, Maripaz de los Ríos, Pilar Sánchez-Izquierdo, Elisabeth Pintado y José López Barneo/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
36/48Moreno de la Cova, Eduardo Osborne y Manuel Marchena/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
37/48María Jesús Baturone, Rodrigo Molina, Marcelo Maestre, José Antonio Nieto, Felipe Granados, Francisco Martínez, Ana María Vielba, Carlos López, Sandra Jiménez,Javier Molina,/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
38/48Marta Ibarra, Isabel Monte, Anabel Morillo, Raúl Jara, Jesús Vera, Sara Muñoz, Esther Monte, Covadonga Monte, Pilar Hernanz y Jorge Segura/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
39/48Marita Rufino, Reyes Sosa y José Moya Yoldi/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
40/48Manuel Terriza y Alfonso Pérez de los Santos/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
41/48Pedro Robles, Miguel Ángel Arredonda, José Manuel García Quílez, Manuel Marchena/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
42/48Pepe Cobo y Eva Díaz/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
43/48Natalia Ponce y Rodrigo Charlo/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
44/48Pilar García, Inmaculada Díaz, Concha Yoldi, Rocío Blanco, Anabel Morillo y Isabel Montes/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
45/48Pilar García, Inmaculada Díaz, Braulio Medel, Juan Manuel Marqués, Francisco Ferraro, Manuel Chaves, José Aguilar, José Antonio Carrizosa, Mimi Caro, José Rodríguel de la Borbolla y Susana Díaz/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
46/48Ricardo Astorga, Auxiliadora Escribano,Rocío Mesa, Raquel Pardo, Germán del Real/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
47/48Rafael Recio, Concha Yoldi, Javier Fernández, Rocío Blanco,Antonio Muñoz/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez
48/48XIII Premio Manuel Clavero/José Ángel García | Juan Carlos Vázquez