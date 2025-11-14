Las Isla de la Cartuja tendrá nueva iluminación después de 33 años

Las farolas en la Isla de la Cartuja, de la época de la Expo'92.

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes una modificación presupuestaria para sustituir la luminaria de la Isla de la Cartuja, que es la misma que lleva instalada desde 1992, cuando la Exposición Universal.

Según el portavoz del gobierno, Juan Bueno, se trata de "una demanda histórica del Sevilla TechPark", un parque científico y tecnológico que alberga más de 500 empresas y startups, universidades y centros de investigación. Este parque se ha consolidado como un laboratorio urbano de referencia en Europa, donde se desarrollan proyectos innovadores que vinculan la sostenibilidad con la tecnología, de ahí la necesidad de mejorar su alumbrado.

En el mes de agosto, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) publicó la resolución por la que se aprueba para Sevilla la concesión de un préstamo de 9,4 millones de euros a interés 0 y con 12 meses de carencia, para llevar a cabo proyectos singulares de alumbrado en la ciudad. Por tal motivo, la junta de gobierno local ha aprobado la modificación presupuestaria para cumplir con los tiempos y requisitos de esta convocatoria.

Báculos y centros de mando

Bueno ha recordado que la tecnología que se utiliza actualmente en el alumbrado de la Isla de la Cartuja es de vapor de sodio y, por lo tanto, de alto consumo energético si se compara con la tecnología LED. No sólo es necesario cambiar las luminarias, sino también los báculos que la sostienen y toda la infraestructura de cableado y centros de mandos que tienen la misma antigüedad.

Este proyecto permitirá sustituir 14 centros de mando, 1.537 luminarias y la implantación de un sistema de telegestión, punto a punto, con el despliegue de múltiples sensores, lo que generará una reducción del consumo del 70%.

La misma piel azul

El pasado mayo, el parque tecnológico daba a conocer las deficiencias que presentaba esta iluminación: alta contaminación lumínica, bajo rendimiento energético y costes elevados de mantenimiento. Son las características del alumbrado de la Cartuja. Una luminaria obsoleta que necesita un cambio. Una renovación que no afectaría al soporte, pues las farolas no cambiarán su tono azul y seguirán manteniendo la estética actual. Una especie de homenaje al legado de la Expo 92.

La Memoria descriptiva de la Consulta Preliminar al Mercado especificaba que el proyecto busca implementar luminarias LED con regulación autónoma, sensores y nodos de control que ajusten automáticamente los niveles de luminosidad según las condiciones ambientales y la hora del día.